НКЦБФР сформировала список клиентов Фридом Финанс для возврата активов — Finance.ua
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НКЦБФР сформировала список клиентов Фридом Финанс для возврата активов

Фондовый рынок
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НКЦБФР сформировала список клиентов Фридом Финанс для возврата активов
НКЦБФР сформировала список клиентов Фридом Финанс для возврата активов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила список активов клиентов ООО «Фридом Финанс Украина», имеющих право на возврат заблокированных активов.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
«Это ключевой шаг к запуску процесса возвращения», — говорится в сообщении.
В список вошли 19 679 физических лиц, более 724 юридических лиц и 38 инвестфондов.
«В то же время часть позиций пока не включена из-за необходимости их подтверждения или ожидания результатов проверки на предмет возможных санкционных ограничений», — отметили в комиссии.
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Сейчас список проходит согласование других компетентных органов. Параллельно завершается доработка третьего нормативного акта, одобренного Комиссией ранее, который четко определяет порядок фактического возвращения активов.
«Его утверждение вместе с финализированным перечнем откроет возможность клиентам подавать заявки на возврат средств через свои депозитарные учреждения и инвестиционные фирмы», — пояснили в НКЦБФР.
Комиссия впоследствии подготовит инфографику и четкие инструкции, что делать клиентам для получения принадлежащих им активов, а также ответы на другие важные вопросы.

Справка Finance.ua:

  • в январе 2025 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об изменениях в персональных санкциях и предоставил НКЦБФР полномочия по возвращению заблокированных активов клиентов «Фридом Финанс».
По материалам:
Finance.ua
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