НКЦБФР остановила действие лицензий ООО «Фридом Финанс Украина» — Finance.ua
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НКЦБФР остановила действие лицензий ООО «Фридом Финанс Украина»

Фондовый рынок
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НКЦБФР остановила действие лицензий ООО «Фридом Финанс Украина»
НКЦБФР остановила действие лицензий ООО «Фридом Финанс Украина»
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила решение о приостановлении действия лицензий ООО «Фридом Финанс Украина».
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Комиссии.
Соответствующую резолюцию Комиссия приняла во исполнение решения СНБОУ от 19 октября 2022 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», введенные в действие Указом Президента Украины от 19 октября 2022 года № 726/2022.
Комиссия, с целью защиты прав и интересов инвесторов и клиентов ООО «Фридом Финанс Украина», проводит дополнительную работу и ведет коммуникацию для последующего принятия отдельного решения Комиссии по действиям, которые необходимо совершить обществу, в связи с приостановкой действия лицензий на проведение профессиональной деятельности на рынках капитала с учетом вышеупомянутого решения СНБО.
Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на более чем 250 бизнесменов, более 1,5 тыс. компаний и 4 тыс. пропагандистов, коллаборантов и связанных с ними компаний.
По материалам:
Finance.ua
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