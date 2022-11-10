НКЦБФР остановила действие лицензий ООО «Фридом Финанс Украина» — Finance.ua

НКЦБФР остановила действие лицензий ООО «Фридом Финанс Украина» Сегодня 10:39 — Фондовый рынок

НКЦБФР остановила действие лицензий ООО «Фридом Финанс Украина»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила решение о приостановлении действия лицензий ООО «Фридом Финанс Украина».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Комиссии.

Соответствующую резолюцию Комиссия приняла во исполнение решения СНБОУ от 19 октября 2022 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», введенные в действие Указом Президента Украины от 19 октября 2022 года № 726/2022.

Комиссия, с целью защиты прав и интересов инвесторов и клиентов ООО «Фридом Финанс Украина», проводит дополнительную работу и ведет коммуникацию для последующего принятия отдельного решения Комиссии по действиям, которые необходимо совершить обществу, в связи с приостановкой действия лицензий на проведение профессиональной деятельности на рынках капитала с учетом вышеупомянутого решения СНБО.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на более чем 250 бизнесменов, более 1,5 тыс. компаний и 4 тыс. пропагандистов, коллаборантов и связанных с ними компаний.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.