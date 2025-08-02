Какие китайские авто чаще привозят в Украину — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие китайские авто чаще привозят в Украину

Фондовый рынок
0
Какие китайские авто чаще привозят в Украину
Какие китайские авто чаще привозят в Украину
Автомобили с китайским происхождением все активнее закрепляются на украинском рынке — и речь уже давно не о дешевой альтернативе, а о конкурентах в сегменте современных электрокаров.
В первом полугодии 2025 года украинцы зарегистрировали более 6,3 тысяч новых и подержанных легковушек, произведенных в Китае. Большинство из них — электромобили, соответствующие трендам экологичности и технологичности.
Новые китайские автомобили, попавшие в Украину, в 81% случаев имели электрический привод. Самыми популярными марками стали BYD, Zeekr и даже Honda — японский бренд, который активно собирает отдельные модели на китайских предприятиях.
Абсолютным бестселлером стал BYD Song Plus, электрокроссовер с привлекательной ценой, современным дизайном и богатой комплектацией. В целом новые китайские машины составили 1,2% всех первых регистраций в стране.
Не менее активно растет и сегмент подержанных авто из Китая. Здесь электромобили занимают более 85% регистраций, а средний возраст таких машин составляет всего 2,5 года — значительно меньше общего показателя вторичного рынка в Украине. В лидерах Zeekr 001, который украинские водители уже окрестили «китайским Taycan’ом», а также Tesla Model 3 с шанхайского завода, Polestar 2 и MG ZS.
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems