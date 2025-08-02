Какие китайские авто чаще привозят в Украину — Finance.ua

Какие китайские авто чаще привозят в Украину Сегодня 23:05 — Фондовый рынок

Какие китайские авто чаще привозят в Украину

Автомобили с китайским происхождением все активнее закрепляются на украинском рынке — и речь уже давно не о дешевой альтернативе, а о конкурентах в сегменте современных электрокаров.

В первом полугодии 2025 года украинцы зарегистрировали более 6,3 тысяч новых и подержанных легковушек, произведенных в Китае. Большинство из них — электромобили, соответствующие трендам экологичности и технологичности.

Новые китайские автомобили, попавшие в Украину, в 81% случаев имели электрический привод. Самыми популярными марками стали BYD, Zeekr и даже Honda — японский бренд, который активно собирает отдельные модели на китайских предприятиях.

Абсолютным бестселлером стал BYD Song Plus, электрокроссовер с привлекательной ценой, современным дизайном и богатой комплектацией. В целом новые китайские машины составили 1,2% всех первых регистраций в стране.

Не менее активно растет и сегмент подержанных авто из Китая. Здесь электромобили занимают более 85% регистраций, а средний возраст таких машин составляет всего 2,5 года — значительно меньше общего показателя вторичного рынка в Украине. В лидерах Zeekr 001, который украинские водители уже окрестили «китайским Taycan’ом», а также Tesla Model 3 с шанхайского завода, Polestar 2 и MG ZS.

MMR По материалам:

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