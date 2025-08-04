Китай резко ограничил экспорт стратегических минералов — Finance.ua

Китай резко ограничил экспорт стратегических минералов
Пекин усиливает контроль над поставкой редкоземельных элементов, критических для западной оборонной индустрии.
Об этом сообщает WSJ.
На фоне роста геополитических напряжений между США и Китаем Пекин усилил экспортный контроль над поставками редкоземельных металлов, необходимых для оборонной промышленности Запада.
Китай, обеспечивающий около 90% мирового рынка таких элементов, ограничил доступ американских производителей к ключевым минералам — в частности, германию, галлию, сурьме и самарию.
Как сообщает ряд американских компаний, включая поставщиков Пентагона, экспортные ограничения уже привели к перебоям в цепочках поставок и задержкам в выполнении оборонных заказов.
Цены на отдельные элементы выросли в десятки раз: самарий, используемый в двигателях истребителей, предлагают по цене в 60 раз выше обычной.
По данным Govini, более 80 тыс. компонентов, используемых в вооружении США, содержат элементы под экспортным контролем КНР.
Зависимость от поставок
Зависимость от китайских поставок охватывает практически все этапы цепочки — от производства микроэлектроники до систем наведения.
Оборонные подрядчики, среди которых Lockheed Martin и Leonardo DRS, уже предупреждают о риске сокращения производства.
Часть компаний, таких как ePropelled, задержали отгрузку продукции на месяцы.
Другие пытаются наладить сотрудничество с поставщиками из Японии, Тайваня и США, но быстро заменить китайские минералы не удается — рынок узкий и капиталоемкий.
Пентагон, в свою очередь, объявил о намерении до 2027 года полностью отказаться от китайских магнитов.
В прошлом месяце он приобрел долю в компании MP Materials за 400 млн долларов — это крупнейший в США производитель редкоземельных металлов.
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