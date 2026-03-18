0 800 307 555
ру
Каждое третье сельское домохозяйство заявило о падении доходов

Аграрный рынок
1
Каждое третье сельское домохозяйство в Украине сообщило о снижении доходов за 2025 год, а среди семей, зависящих от агросектора, этот показатель достигает 48%.
Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
«Для многих сельских семей в Украине сельское хозяйство — это не просто источник дохода, а жизненная необходимость, которая помогает обеспечить семье продовольствием и сохранить стабильность. Поддержка фермеров необходима не только для продовольственной безопасности сегодня, но и для сохранения устойчивости и восстановления общин», — привела пресс-служба ФАО слова руководительницы офиса ФАО в Украине Шахнозы Муминовой.
Читайте также
Согласно отчету «О продовольственной безопасности и сельскохозяйственных средствах к существованию в Украине», 40% опрошенных домохозяйств занимаются агропроизводством, 86% из них производят продукцию преимущественно для собственного потребления, что помогает защититься от колебаний рынка и роста цен на пищевые продукты.
В ФАО также отметили, что сельское хозяйство помогает уберечься от колебаний рынка: в таких семьях ниже уровень дефицита продовольствия и более разнообразное питание.
Читайте также
В то же время 75% домохозяйств вынуждены прибегать к негативным стратегиям преодоления трудностей — трата сбережений, займов или сокращение расходов на медицину и образование.
В прифронтовых районах 42% семей полагаются на пенсии как основной источник дохода, а 3% вообще не имеют доходов. Производство культур сократилось у 30% опрошенных (в Херсонской области — у 45%), а каждый пятый производитель животноводческой продукции сообщил о потере скота из-за войны.

Самые уязвимые группы

  • по-прежнему ВПЛ, домохозяйства, возглавляемые женщинами, и семьи вблизи линии фронта.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Агрорынок
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems