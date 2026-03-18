Каждое третье сельское домохозяйство заявило о падении доходов Сегодня 06:36 — Аграрный рынок

Каждое третье сельское домохозяйство в Украине сообщило о снижении доходов за 2025 год, а среди семей, зависящих от агросектора, этот показатель достигает 48%.

Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

«Для многих сельских семей в Украине сельское хозяйство — это не просто источник дохода, а жизненная необходимость, которая помогает обеспечить семье продовольствием и сохранить стабильность. Поддержка фермеров необходима не только для продовольственной безопасности сегодня, но и для сохранения устойчивости и восстановления общин», — привела пресс-служба ФАО слова руководительницы офиса ФАО в Украине Шахнозы Муминовой.

Согласно отчету «О продовольственной безопасности и сельскохозяйственных средствах к существованию в Украине», 40% опрошенных домохозяйств занимаются агропроизводством, 86% из них производят продукцию преимущественно для собственного потребления, что помогает защититься от колебаний рынка и роста цен на пищевые продукты.

В ФАО также отметили, что сельское хозяйство помогает уберечься от колебаний рынка: в таких семьях ниже уровень дефицита продовольствия и более разнообразное питание.

В то же время 75% домохозяйств вынуждены прибегать к негативным стратегиям преодоления трудностей — трата сбережений, займов или сокращение расходов на медицину и образование.

В прифронтовых районах 42% семей полагаются на пенсии как основной источник дохода, а 3% вообще не имеют доходов. Производство культур сократилось у 30% опрошенных (в Херсонской области — у 45%), а каждый пятый производитель животноводческой продукции сообщил о потере скота из-за войны.

Самые уязвимые группы

по-прежнему ВПЛ, домохозяйства, возглавляемые женщинами, и семьи вблизи линии фронта.

