0 800 307 555
ру
В Украине создали Международную ассоциацию фермеров: кто туда входит

Аграрный рынок
21
Работающие в Украине европейские фермеры создали International Farmers' Association of Ukraine (IFA) — Международной ассоциации фермеров Украины.
Об этом рассказал президент ассоциации Мишель Терещенко.

Кто туда вошел

В организацию вошли 63 семейных агрохозяйства, которые возделывают от 300 до 22 тыс. га. В общей сложности члены ассоциации работают на 275 тыс. га сельхозземель в Украине.
Фермеры происходят из Германии, Нидерландов, Бельгии, Франции, Швейцарии, Австрии, Дании и Шотландии.
Как добавил Мишель Терещенко, как и их украинские коллеги, европейские фермеры активно вовлечены в развитие местных общин, создают рабочие места, экспортируют аграрную продукцию и платят налоги в украинский бюджет.
Президент ассоциации отметил, что объединиться в ассоциацию иностранные аграрии решили для защиты своих прав и интересов, поскольку они сталкиваются с рейдерством, коррупционными схемами или недобросовестными действиями чиновников.

Главные задачи ассоциации

  • коллективная защита прав и интересов членов объединения;
  • участие в переговорах по интеграции аграрного сектора Украины в Европейский Союз;
  • обмен профессиональной информацией и создание синергии между украинскими и европейскими фермерами.
«Иностранные» аграрии, к сожалению, часто подвергаются действиям рейдеров, коррумпированных аферистов, политиков или недобросовестных аппаратчиков. Они знают, как защищаться, но решили создать свое объединение, чтобы объединить усилия и отстаивать свои права. IFA также сможет донести свой голос до всех важных для украинских аграриев переговоров, таких как те, что связаны с интеграцией Украины в Европейский Союз. Как и все ассоциации, IFA также сможет генерировать синергию между коллегами, обмениваться важной информацией и способствовать дружественному обмену между своими членами и всеми украинскими фермерами", — сказал он.
Напомним, в 2026 году грантовое финансирование остается одним из ключевых инструментов поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. Международная гуманитарная организация Mercy Corps при поддержке Фонда Говарда Г. Баффета позволяет получить грант в среднем размере 150 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте) в рамках программы поддержки сельского хозяйства Украины для средних агропредприятий и смежного бизнеса, пострадавших в результате войны.
Также фермеры инициируют изменения в законодательство по 500 тысяч гектаров земель постоянного пользования. Всеукраинский конгресс фермеров начал адвокационную кампанию по урегулированию правового статуса земель постоянного пользования, предоставленных для создания фермерских хозяйств в 1990-х годах. Вопрос касается около 27 000 хозяйств и около 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Агрорынок
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems