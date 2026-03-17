В Украине создали Международную ассоциацию фермеров: кто туда входит

Работающие в Украине европейские фермеры создали International Farmers' Association of Ukraine (IFA) — Международной ассоциации фермеров Украины.

Об этом рассказал президент ассоциации Мишель Терещенко.

Кто туда вошел

В организацию вошли 63 семейных агрохозяйства, которые возделывают от 300 до 22 тыс. га. В общей сложности члены ассоциации работают на 275 тыс. га сельхозземель в Украине.

Фермеры происходят из Германии, Нидерландов, Бельгии, Франции, Швейцарии, Австрии, Дании и Шотландии.

Как добавил Мишель Терещенко, как и их украинские коллеги, европейские фермеры активно вовлечены в развитие местных общин, создают рабочие места, экспортируют аграрную продукцию и платят налоги в украинский бюджет.

Президент ассоциации отметил, что объединиться в ассоциацию иностранные аграрии решили для защиты своих прав и интересов, поскольку они сталкиваются с рейдерством, коррупционными схемами или недобросовестными действиями чиновников.

Главные задачи ассоциации

коллективная защита прав и интересов членов объединения;

участие в переговорах по интеграции аграрного сектора Украины в Европейский Союз;

обмен профессиональной информацией и создание синергии между украинскими и европейскими фермерами.

«Иностранные» аграрии, к сожалению, часто подвергаются действиям рейдеров, коррумпированных аферистов, политиков или недобросовестных аппаратчиков. Они знают, как защищаться, но решили создать свое объединение, чтобы объединить усилия и отстаивать свои права. IFA также сможет донести свой голос до всех важных для украинских аграриев переговоров, таких как те, что связаны с интеграцией Украины в Европейский Союз. Как и все ассоциации, IFA также сможет генерировать синергию между коллегами, обмениваться важной информацией и способствовать дружественному обмену между своими членами и всеми украинскими фермерами", — сказал он.

размере 150 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте) в рамках программы поддержки сельского хозяйства Украины для средних агропредприятий и смежного бизнеса, пострадавших в результате войны. Напомним, в 2026 году грантовое финансирование остается одним из ключевых инструментов поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. Международная гуманитарная организация Mercy Corps при поддержке Фонда Говарда Г. Баффета позволяет получить грант в среднемв рамках программы поддержки сельского хозяйства Украины для средних агропредприятий и смежного бизнеса, пострадавших в результате войны.

Также фермеры инициируют изменения в законодательство по 500 тысяч гектаров земель постоянного пользования. Всеукраинский конгресс фермеров начал адвокационную кампанию по урегулированию правового статуса земель постоянного пользования, предоставленных для создания фермерских хозяйств в 1990-х годах. Вопрос касается около 27 000 хозяйств и около 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

