МВД готовит новые правила для водительских экзаменов Сегодня 21:37

Компьютеры для теоретического экзамена будущих водителей

Министерство внутренних дел Украины подготовило изменения в процедуру получения водительских удостоверений. Новшества касаются как иностранцев, так и общей системы идентификации кандидатов.

МВД разработало проект приказа о внесении изменений в инструкцию по сдаче экзаменов и выдаче водительских удостоверений. Документ уже обнародован для общественного обсуждения на сайте ведомства.

Следующий этап — согласование с рядом министерств, в том числе Минздрав, Минобразования, МИД и Минцифры. После этого документ должен быть зарегистрирован в Минюсте. Только после завершения этих процедур новые правила начнут действовать в сервисных центрах по всей стране.

Английский язык на экзаменах

Одно из ключевых новшеств — возможность сдавать теоретический экзамен на английском языке. Тестирование по правилам дорожного движения доступно только на украинском, что создает трудности для иностранцев.

По действующим правилам, у тех, кто переезжает в Украину на постоянное проживание, есть 60 дней для обмена своих водительских удостоверений. Для этого нужно сдать как теоретический, так и практический экзамены.

В то же время многие кандидаты не владеют украинским языком на достаточном уровне, чтобы понимать специализированную терминологию. Новый проект приказа должен устранить этот барьер: тесты переведут профессионально, а сам процесс перевода организуют через публичные закупки.

Усиление идентификации кандидатов

Отдельный блок изменений касается проверки личности при сдаче экзаменов. МВД планирует согласовать процедуры с требованиями Кабмина по верификации.

Перед началом как теоретического, так и практического экзамена кандидатов обязательно будут фотографировать. Если в реестре МВД отсутствует цифровое изображение лица, фото сделают непосредственно на месте и сразу внесут в базу.

Такие меры должны минимизировать риски подмены лица при сдаче экзаменов и обеспечить более прозрачную и надежную систему выдачи водительских удостоверений.

