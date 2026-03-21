Можно ли обменять иностранное водительское удостоверение на украинское: объяснение МВД
Украинцы, получившие или обменявшие водительское удостоверение за границей, могут заменить его на национальное. Процедура зависит от страны выдачи документа и его соответствия международным стандартам.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Когда обмен возможен без экзаменов
Если украинец ранее обменял свои права за границей, он может вернуть украинское удостоверение без сдачи экзаменов, а также водитель сохраняет открытые ранее категории.
Также обмен иностранного водительского удостоверения без сдачи экзамена возможен, если документ был выдан в стране-участнице Конвенции о дорожном движении 1968 года (Венская конвенция).
В этом случае документ обменивают после проверки в сервисном центре МВД.
К таким государствам относятся, в частности:
- Германия
- Франция
- Италия
- Польша
- Испания
- Чехия
- Литва
- Латвия
- Эстония
- Молдова
- Грузия
- Казахстан
- Узбекистан
Когда придется сдавать экзамены
Теоретические и практические экзамены будут обязательными, если удостоверение выдано в стране, не присоединившейся к конвенции, или документ не отвечает установленным требованиям.
Среди таких стран — США, Канада, Китай, Индия.
Также сдача экзаменов может потребоваться, если возникают сомнения в подлинности документа или невозможно подтвердить действительность удостоверения.
Как обменять удостоверение
Обменять иностранное водительское удостоверение на украинское можно в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от места регистрации.
Для обмена иностранного водительского удостоверения необходимо подать в сервисный центр МВД следующие документы:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код;
- иностранное водительское удостоверение с официальным переводом;
- подтверждение от компетентного органа иностранного государства о выдаче прав и отсутствии ограничений на управление.
После проверки документов администратор сервисного центра МВД принимает решение о возможности обмена удостоверения и определяет, необходимо ли сдавать экзамены.
Поделиться новостью
Можно ли обменять иностранное водительское удостоверение на украинское: объяснение МВД
