Можно ли обменять иностранное водительское удостоверение на украинское: объяснение МВД Сегодня 18:18 — Личные финансы

Украинцы, получившие или обменявшие водительское удостоверение за границей, могут заменить его на национальное. Процедура зависит от страны выдачи документа и его соответствия международным стандартам.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Когда обмен возможен без экзаменов

Если украинец ранее обменял свои права за границей, он может вернуть украинское удостоверение без сдачи экзаменов, а также водитель сохраняет открытые ранее категории.

Также обмен иностранного водительского удостоверения без сдачи экзамена возможен, если документ был выдан в стране-участнице Конвенции о дорожном движении 1968 года (Венская конвенция).

В этом случае документ обменивают после проверки в сервисном центре МВД.

К таким государствам относятся, в частности:

Германия

Франция

Италия

Польша

Испания

Чехия

Литва

Латвия

Эстония

Молдова

Грузия

Казахстан

Узбекистан

Когда придется сдавать экзамены

Теоретические и практические экзамены будут обязательными, если удостоверение выдано в стране, не присоединившейся к конвенции, или документ не отвечает установленным требованиям.

Среди таких стран — США, Канада, Китай, Индия.

Также сдача экзаменов может потребоваться, если возникают сомнения в подлинности документа или невозможно подтвердить действительность удостоверения.

Как обменять удостоверение

Обменять иностранное водительское удостоверение на украинское можно в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от места регистрации.

Для обмена иностранного водительского удостоверения необходимо подать в сервисный центр МВД следующие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

иностранное водительское удостоверение с официальным переводом;

подтверждение от компетентного органа иностранного государства о выдаче прав и отсутствии ограничений на управление.

После проверки документов администратор сервисного центра МВД принимает решение о возможности обмена удостоверения и определяет, необходимо ли сдавать экзамены.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.