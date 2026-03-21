0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Можно ли обменять иностранное водительское удостоверение на украинское: объяснение МВД

Личные финансы
28
Обмен иностранного водительского удостоверения на украинское: что нужно знать
Обмен иностранного водительского удостоверения на украинское: что нужно знать
Украинцы, получившие или обменявшие водительское удостоверение за границей, могут заменить его на национальное. Процедура зависит от страны выдачи документа и его соответствия международным стандартам.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Когда обмен возможен без экзаменов

Если украинец ранее обменял свои права за границей, он может вернуть украинское удостоверение без сдачи экзаменов, а также водитель сохраняет открытые ранее категории.
Также обмен иностранного водительского удостоверения без сдачи экзамена возможен, если документ был выдан в стране-участнице Конвенции о дорожном движении 1968 года (Венская конвенция).
В этом случае документ обменивают после проверки в сервисном центре МВД.
К таким государствам относятся, в частности:
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Польша
  • Испания
  • Чехия
  • Литва
  • Латвия
  • Эстония
  • Молдова
  • Грузия
  • Казахстан
  • Узбекистан

Когда придется сдавать экзамены

Теоретические и практические экзамены будут обязательными, если удостоверение выдано в стране, не присоединившейся к конвенции, или документ не отвечает установленным требованиям.
Среди таких стран — США, Канада, Китай, Индия.
Также сдача экзаменов может потребоваться, если возникают сомнения в подлинности документа или невозможно подтвердить действительность удостоверения.

Как обменять удостоверение

Обменять иностранное водительское удостоверение на украинское можно в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от места регистрации.
Для обмена иностранного водительского удостоверения необходимо подать в сервисный центр МВД следующие документы:
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;
  • иностранное водительское удостоверение с официальным переводом;
  • подтверждение от компетентного органа иностранного государства о выдаче прав и отсутствии ограничений на управление.
После проверки документов администратор сервисного центра МВД принимает решение о возможности обмена удостоверения и определяет, необходимо ли сдавать экзамены.
По материалам:
Finance.ua
Водительское удостоверение
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems