Штраф ТЦК гражданину за границей: как это влияет на консульские услуги

Подобные случаи довольно распространены среди украинцев за рубежом

Штрафы, наложенные территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), могут касаться и гражданам Украины, находящихся за границей, даже если они выехали из страны на законных основаниях. В то же время для большинства украинцев за пределами страны такие санкции, в первую очередь, могут повлиять на получение консульских услуг.

Об этом сообщают Новости. Live со ссылкой на портал «Юристы.UA».

Какие санкции могут применяться ТЦК

Территориальные центры комплектования контролируют ведение воинского учета и процесс мобилизации. За нарушение требований воинского учета законодательство предусматривает административную ответственность. Речь идет, в частности, о штрафах, которые граждане должны уплатить в установленные сроки.

В случае неуплаты штрафа нарушителя могут быть объявлены в розыск. Также могут применяться другие ограничения, включая блокировку банковских счетов.

Как штрафы влияют на украинцев за границей

К юристам обратился гражданин, находящийся за пределами Украины. По его словам, в приложении «Резерв+» он обнаружил информацию о штрафе и розыске и поинтересовался, как действовать в такой ситуации.

Эксперты портала «Юристи.UA» отметили, что подобные случаи довольно распространены среди украинцев за рубежом.

«Ситуация, которую вы описываете, довольно распространена среди граждан, которые находятся за границей. Дело в том, что электронные реестры и процессы ТЦК часто работают с задержками или генерируют автоматические статусы без учета фактических обстоятельств», — говорится в сообщении.

Там добавили, что для мигрантов существует единственная проблема в подобных ситуациях. Это невозможность получить консульские услуги: «Если вы не планируете получать консульские услуги, то в вашей ситуации розыск никак не влияет на вашу жизнь за границей».

Напомним, ранее Finance.ua писал , что за нарушение правил воинского учета военнообязанным могут назначать штрафы, налагаемые ТЦК и СП. При игнорировании финансового взыскания к нарушителю применяются санкции. Это может быть блокировка банковских счетов. Для возобновления возможности совершать расходные операции необходимо обратиться в органы государственной исполнительной службы. Что нужно сделать:

подать заявление государственному исполнителю, открывшему производство, об определении текущего счета для осуществления расходных операций;

получить доступ к использованию средств в пределах лимита 17 300 гривен в месяц на одном избранном счете;

установить точное основание наложения ареста через исполнительную службу;

при несогласии со штрафом ТЦК подать судебный иск об отмене постановления и закрытии исполнительного производства.

Также мы рассказывали , что в Украине могут ввести уголовную ответственность для представителей ТЦК и ВЛК. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в целом законопроект № 12442, предусматривающий уголовную ответственность для представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также врачей военно-врачебных комиссий за нарушение порядка мобилизации.

Кроме того, для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей, действуют дополнительные требования при оформлении загранпаспорта. Вместе с пакетом документов необходимо подать электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+».

