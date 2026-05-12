ГНСУ объяснила новые правила выезда за границу для женщин-чиновников

Части работниц госорганов разрешили выезд без дополнительных ограничений

В Украине вступило в силу постановление Кабинета Министров № 587, которым внесены изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины во время военного положения.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Как ранее объясняла премьер-министр Украины Юлия Свириденко, нововведения предусматривают, что работницы органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать государственную границу без дополнительных ограничений.

В то же время, изменения не распространяются на женщин, занимающих ключевые руководящие должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления и государственных предприятиях.

Органы власти должны обновить списки должностных лиц

Согласно постановлению, органы государственной власти, органы местного самоуправления и руководители хозяйствующих субъектов обязаны в течение трех дней подать в Администрацию Государственной пограничной службы обновленные списки должностных лиц, на которых распространяются ограничения на выезд за границу во время военного положения.

При кадровых изменениях обновленную информацию необходимо подавать не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.

Напомним, в Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение. В этот период ограничен выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих мобилизации.

Однако выезжать могут определенные законом категории: люди с инвалидностью, многодетные родители (все дети до 18 лет), опекуны, сопроводители лиц с инвалидностью, студенты иностранных вузов, а также некоторые другие группы. С 26 августа 2025 года мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно выезжать. Для пересечения границы им необходимо иметь:

паспортный документ, дающий право на выезд за границу;

военно-учетный документ (в частности в е-форме) для предъявления по требованию пограничника.

