Уряд дозволив виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць Сьогодні 12:16

Тепер працівниці органів державної влади можуть перетинати кордон без обмежень

Кабінет Міністрів скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць під час воєнного стану.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень», — зазначила очільниця уряду.

Для кого правила не змінилися

Зміни не застосовуються до найвищих посадових осіб держави, ключових керівників органів державної влади та їхніх заступників, зокрема для:

членів Кабінету Міністрів;

керівництва міністерств та центральних органів виконавчої влади, Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради України, РНБО, СБУ, Національного банку;

народних депутатів;

суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України;

прокурорів Офісу Генерального прокурора;

керівників державних підприємств та державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

Для них правила залишаються незмінними, щоб забезпечити безперервну роботу держави.

Що відомо про перетин кордону в період воєнного стану в Україні

В Україні з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан. На цей період обмежено виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації. Проте виїжджати можуть визначені законом категорії: люди з інвалідністю, багатодітні батьки (усі діти до 18 років), опікуни, супровідники осіб з інвалідністю, студенти іноземних вишів, а також окремі інші групи.

З 26 серпня 2025 року чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час дії воєнного стану. Для перетину кордону їм необхідно мати:

паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон;

військово-обліковий документ (зокрема в е-формі), який пред’являється на вимогу прикордонника.

