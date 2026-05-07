Уряд дозволив виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць

Тепер працівниці органів державної влади можуть перетинати кордон без обмежень
Кабінет Міністрів скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць під час воєнного стану.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень», — зазначила очільниця уряду.

Для кого правила не змінилися

Зміни не застосовуються до найвищих посадових осіб держави, ключових керівників органів державної влади та їхніх заступників, зокрема для:
  • членів Кабінету Міністрів;
  • керівництва міністерств та центральних органів виконавчої влади, Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради України, РНБО, СБУ, Національного банку;
  • народних депутатів;
  • суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України;
  • прокурорів Офісу Генерального прокурора;
  • керівників державних підприємств та державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.
Для них правила залишаються незмінними, щоб забезпечити безперервну роботу держави.

Що відомо про перетин кордону в період воєнного стану в Україні

В Україні з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан. На цей період обмежено виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації. Проте виїжджати можуть визначені законом категорії: люди з інвалідністю, багатодітні батьки (усі діти до 18 років), опікуни, супровідники осіб з інвалідністю, студенти іноземних вишів, а також окремі інші групи.
З 26 серпня 2025 року чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час дії воєнного стану. Для перетину кордону їм необхідно мати:
  • паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон;
  • військово-обліковий документ (зокрема в е-формі), який пред’являється на вимогу прикордонника.
За матеріалами:
Finance.ua
