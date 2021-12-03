Укрзализныця запустила поезд в Карпаты по самому длинному маршруту в Украине

13 декабря «Укрзализныця» отправила в первый рейс поезд № 5/6 Мариуполь — Рахов. Маршрут на 1806 км соединяет семь областей и является самым длинным в Украине, сообщила пресс-служба госкомпании.
Состав поезда формируют 10 новых вагонов, построенных отечественным производителем и купленных за средства госбюджета. В частности, имеются плацкартные вагоны, купе и люкс. Предусмотрены остановки в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаре, Ворохте, Ясине и Квасах. Пункт назначения находится в самом высокогорном городе Украины.
«Этот поезд охватывает почти всю страну и позволит жителям многих населенных пунктов без пересадки посетить туристические уголки Украины», — указал член правления «Укрзализныци» Александр Перцовский.
Напомним, в следующем году «Укрзализныця» предложит новый подход к формированию цен на билеты в зависимости от различных факторов. В частности, будут учитываться популярность направления и время приобретения проездного документа.
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