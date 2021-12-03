0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 52 0

Укрзализныця запустила поезд в Карпаты по самому длинному маршруту в Украине

Укрзализныця запустила поезд в Карпаты по самому длинному маршруту в Украине

13 декабря «Укрзализныця» отправила в первый рейс поезд № 5/6 Мариуполь — Рахов. Маршрут на 1806 км соединяет семь областей и является самым длинным в Украине, сообщила пресс-служба госкомпании.

Состав поезда формируют 10 новых вагонов, построенных отечественным производителем и купленных за средства госбюджета. В частности, имеются плацкартные вагоны, купе и люкс. Предусмотрены остановки в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаре, Ворохте, Ясине и Квасах. Пункт назначения находится в самом высокогорном городе Украины.

«Этот поезд охватывает почти всю страну и позволит жителям многих населенных пунктов без пересадки посетить туристические уголки Украины», — указал член правления «Укрзализныци» Александр Перцовский.

Напомним, в следующем году «Укрзализныця» предложит новый подход к формированию цен на билеты в зависимости от различных факторов. В частности, будут учитываться популярность направления и время приобретения проездного документа.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.