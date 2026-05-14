Лучшие города мира для культурных событий

Британская столица возглавляет рейтинг Time Out благодаря открытию музея Виктории. Париж, Берлин и Мадрид также входят в первую десятку, причем Европа доминирует в списке девяти направлений.
Лондон

Эксперты Time Out указывают на волну новых открытий как на главную причину, почему Лондон был избран городом номер один в мире по культуре.
Среди них — Музей Виктории, а также повторное открытие этого года нового здания Музея Лондона в Смитфилде. Другие культурные события включают Вест-Энд, бесплатные комедийные вечера и живую музыкальную сцену, которая варьируется от передового джаза до дез-металла.
Около 90% жителей высоко оценивают театральную сцену, 88% очень высоко оценивают музеи, а 81% ценят галереи города.

Париж

Французская столица единственный город в списке, который получил самую высокую оценку за культуру, причем 100% его жителей высоко оценили местную сцену.
Команда Time Out называет основными причинами выставку, посвященная Матиссу в Большом дворце, и Сто лет ар-деко в Музее декоративного искусства.

Берлин

«Берлина остается в 2026 году центром радикального художественного самовыражения», — говорится в рейтинге издания Time Out о немецкой столице.
Это можно увидеть на таких мероприятиях, как Rave the Planet, День Кристофера-стрит, Первомайский фестиваль, Карнавал культуры и Праздник музыки. Другие причины для посещения включают Берлинале, Берлинскую неделю искусств и Международный литературный фестиваль, а также празднование двухсотлетия Музейного острова.
Более половины опрошенных считают арт-сцену доступной, в то время как 70% особо отмечают качество ее музеев.

Мадрид

Испанская столица считается одним из ведущих культурных направлений Европы благодаря таким местам как Прадо и музей королевы Софии, а также главным фестивалям.
Среди опрошенных 91% оценивают состояние искусства и культуры как хорошее или отличное, 90% высоко оценивают музеи, а еще 84% отмечают театральные представления.

Флоренция

Флоренция, известная своим искусством и архитектурой эпохи Возрождения, «город-музей под открытым небом», уже давно является обязательным местом для посещения любителями истории.
Опрос показывает, что 78% жителей любят музеи, а 63% - галереи, тогда как 72% считают, что культурные предложения доступны.

Краков

Краков, второй по величине город Польши, может и занимает второе место по размеру.
Здесь вы можете насладиться барочной, готической и ренессансной архитектурой Старого города, исследовать художественную сцену в Музее Чарторыйских и Вавельском замке, а также посетить такие мероприятия, как Фестиваль еврейской культуры.
Согласно опросу, 86% жителей ценят искусство и культуру, а 79% считают их доступными.
Вне первой десятки Копенгаген занимает 13-е место, за ним идут Афины на 15-м и Лиссабон на 20-м.
Ранее Finance.ua писал, о странах Европы, имеющих высокое качество жизни, отличную инфраструктуру, сильные социальные системы и привлекают людей со всего мира. Мы рассмотрели ТОП-5 равных стран в рейтинге 2026 года.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
