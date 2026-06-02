Ryanair увеличит количество рейсов в Варшаву

Ирландский лоукостер Ryanair резко увеличит количество рейсов в Варшаву, причем это будет касаться обоих аэропортов польской столицы.

Как отмечено на сайте авиакомпании , в зимнем расписании 2026−2027 у нее будет рекордные 46 маршрутов в Варшаву, включая 12 новых. Таким образом, в Ryanair ожидают, что пассажиропоток в двух варшавских аэропортах вырастет до 4 миллионов пассажиров в год.

В частности, Ryanair разместит в аэропорту Модлин два новых самолета, увеличив свой базовый флот там до 8 самолетов. Это расширение позволит обслуживать 30 маршрутов, включая 5 новых направлений:

Братислава (Словакия);

Бристоль (Великобритания);

Манчестер (Великобритания);

Шеннон (Ирландия);

Загреб (Хорватия).

В варшавском аэропорту имени Шопена Ryanair также значительно расширит свое расписание на зиму 2026 года, увеличив свою сеть до 16 маршрутов, включая 7 новых маршрутов.

Барри (Италия);

Болонья (Италия);

Катания (Италия);

Ливерпуль (Великобритания);

Неаполь (Италия);

Турин (Италия);

Венеция, Италия.

УНІАН

