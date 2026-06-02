Ryanair увеличит количество рейсов в Варшаву

Ирландский лоукостер Ryanair резко увеличит количество рейсов в Варшаву, причем это будет касаться обоих аэропортов польской столицы.
Как отмечено на сайте авиакомпании, в зимнем расписании 2026−2027 у нее будет рекордные 46 маршрутов в Варшаву, включая 12 новых. Таким образом, в Ryanair ожидают, что пассажиропоток в двух варшавских аэропортах вырастет до 4 миллионов пассажиров в год.
В частности, Ryanair разместит в аэропорту Модлин два новых самолета, увеличив свой базовый флот там до 8 самолетов. Это расширение позволит обслуживать 30 маршрутов, включая 5 новых направлений:
  • Братислава (Словакия);
  • Бристоль (Великобритания);
  • Манчестер (Великобритания);
  • Шеннон (Ирландия);
  • Загреб (Хорватия).
В варшавском аэропорту имени Шопена Ryanair также значительно расширит свое расписание на зиму 2026 года, увеличив свою сеть до 16 маршрутов, включая 7 новых маршрутов.
  • Барри (Италия);
  • Болонья (Италия);
  • Катания (Италия);
  • Ливерпуль (Великобритания);
  • Неаполь (Италия);
  • Турин (Италия);
  • Венеция, Италия.
По материалам:
УНІАН
