«Центренерго» оцінило збитки від атак рф у €250 млн — Finance.ua
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«Центренерго» оцінило збитки від атак рф у €250 млн

Енергетика
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«Центренерго» оцінило збитки від атак рф у €250 млн
«Центренерго» оцінило збитки від атак рф у €250 млн
Збитки ПАТ «Центренерго» від ударів рф по його обʼєктах склали приблизно €250 млн, однак сума ще уточнюється і може зрости.
Про це повідомив керівник генкомпанії Євгеній Гаркавий під час брифінгу в Міністерстві енергетики, пише «Інтерфакс-Україна».
Навесні 2024 року «Центренерго» стала єдиною компанією, яка була змушена повністю припинити генерацію через масовані атаки.
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«€250 млн — це сума збитків від російських атак, і вона неостаточна», — сказав Гаркавий.
За його словами, «Центренерго» безповоротно втратило 55% потужності, що дорівнює понад 2 ГВт.
«52 влучання було по двох наших ТЕС, на тривалий час ми втратили всі потужності», — додав Гаркавий.
«Центренерго» оперує двома ТЕС — Зміївською та Трипільською, які через влучання під час атак рф були позбавлені змоги виробляти електроенергію.
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Нагадаємо, 11 квітня 2024 року російські ракети знищили Трипільску ТЕС компанії в Київській області, а перед цим — Зміївську ТЕС у Харківській області.
У травні минулого року Кабінет міністрів виділив понад 1,5 млрд грн для відбудови Зміївської та Трипільської ТЕС.
Загальна вартість відновлення України після вторгнення росії становить $524 млрд, свідчать дані Світового банку.
За матеріалами:
Forbes.ua
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