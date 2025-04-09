«Центренерго» оцінило збитки від атак рф у €250 млн — Finance.ua

«Центренерго» оцінило збитки від атак рф у €250 млн Сьогодні 16:12 — Енергетика

«Центренерго» оцінило збитки від атак рф у €250 млн

Збитки ПАТ «Центренерго» від ударів рф по його обʼєктах склали приблизно €250 млн, однак сума ще уточнюється і може зрости.

Про це повідомив керівник генкомпанії Євгеній Гаркавий під час брифінгу в Міністерстві енергетики, пише «Інтерфакс-Україна».

Навесні 2024 року «Центренерго» стала єдиною компанією, яка була змушена повністю припинити генерацію через масовані атаки.

«€250 млн — це сума збитків від російських атак, і вона неостаточна», — сказав Гаркавий.

За його словами, «Центренерго» безповоротно втратило 55% потужності, що дорівнює понад 2 ГВт.

«52 влучання було по двох наших ТЕС, на тривалий час ми втратили всі потужності», — додав Гаркавий.

«Центренерго» оперує двома ТЕС — Зміївською та Трипільською, які через влучання під час атак рф були позбавлені змоги виробляти електроенергію.

Нагадаємо, 11 квітня 2024 року російські ракети знищили Трипільску ТЕС компанії в Київській області, а перед цим — Зміївську ТЕС у Харківській області.

У травні минулого року Кабінет міністрів виділив понад 1,5 млрд грн для відбудови Зміївської та Трипільської ТЕС.

Загальна вартість відновлення України після вторгнення росії становить $524 млрд, свідчать дані Світового банку.

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