«Держаудитслужба» перевірить вартість захисних споруд для «Центренерго» — Finance.ua

«Держаудитслужба» перевірить вартість захисних споруд для «Центренерго» Сьогодні 11:44 — Казна та Політика

Інвестиції у захисні споруди енергетичної інфраструктури більш ніж виправдані та потребують сьогодні якнайшвидшої реалізації.

Про це заявив член Наглядової ради «Центренерго» Володимир Величко. Разом з тим, він звернувся до Держаудитслужби та інших контролюючих органів, щодо перевірки умов укладення контрактів з боку керівництва електростанцій та перевірки якості виконаних робіт із будівництва вищезазначених споруд у майбутньому.

Нагадаємо, з відкритих джерел раніше стало відомо, що ПАТ «Центренерго» замовило інженерні споруди для Зміївської та Трипільської ТЕС на загальну суму 520 млн грн. Зміївська ТЕС на Харківщині замовила реконструкцію ВРП-330 із впровадженням другого рівня системи інженерного захисту автотрансформаторів АТ-А, АТ-Б вартістю 263 млн грн, а Трипільська ТЕС на Київщині — реконструкцію ВРП-330/110 із впровадженням другого рівня інженерного захисту автотрансформаторів 330/110/10 кВ вартістю 257 млн грн. Ці підряди включають також проектування, а термін реалізації проектів — до кінця поточного року. Додатково також відомо, що автотрансформатори Трипільської ТЕС забезпечують трансформацію електричної енергії виробленою ТЕС з 330 кВ до 110 кВ та видачу в мережу Київобленерго. Від діючого АТ 125 МВА ТрТЕС живляться споживачі Київської, частково Черкаської області та м. Києва.

Володимир Величко заявив, що вартість робіт по будівництву захисних споруд для 4 трансформаторів дійсно складає приблизно 520 млн. грн. «Це абсолютно ринкова ціна — „Укренерго“ будує аналогічну споруду за ціною від 130 млн.грн. за одну одиницю. Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури надавало пропозиції за ціною більше 300 млн. грн за одну», — зазначив він.

При цьому він наголосив, що втрата цих трансформаторів у результаті атак ворога може коштувати набагато дорожче. «Кожен новий трансформатор коштує близько на 10% дорожче суми, яку планується витратити на захист. І ці витрати більше ніж виправдані, адже для того щоб пошкоджений трансформатор замінити, його треба мати на складі. Якщо трансформатор не підлягає відновленню і нового немає в запасі, середній термін виготовлення нового складає один рік. Наприклад, вартість одного автотрансформатора потужністю 125 МВА 330/110/10 на Запорізькому трансформаторному заводі близько 132 млн. грн з ПДВ, а термін виробництва складає 07−12 місяців. Китай у якості гуманітарної допомоги надав АТ 125 МВА вартістю 2 млн євро без ПДВ — вони вклалися в 11 місяців, слід додати до цього термін часу на транспортування обладнання, крім того практичного досвіду експлуатації трансформаторів, виготовлених у Китаї, у нас дуже мало», — підкреслив Величко.

Він зазначив, що у разі пошкодження автотрансформатора термін заміни при наявності резервного може складати до 14 діб, тобто це означає, що буде знеструмлене ціле місто та треба буде очікувати до двох тижнів. «Збитки взимку від знеструмлення великого міста не співставні з витратами на трансформатор чи захист, адже це майже повна зупинка економічного життя території. Зі свого боку, Наглядова Рада ПАТ „Центренерго“ уважно слідкує за реалізацією цього проєкту. Зазначу, що у разі зриву виконання зазначених заходів, а також невиконання доручень Президента та Уряду щодо захисту енергетичної інфраструктури, менеджмент компанії буде притягнуто до відповідальності», — пояснив експерт.

УНІАН За матеріалами:

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