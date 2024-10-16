ЄС готовий до того, що з 2025 року Україна не транспортуватиме російський газ — єврокомісарка — Finance.ua
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ЄС готовий до того, що з 2025 року Україна не транспортуватиме російський газ — єврокомісарка

Енергетика
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Європейський Союз готовий, що з 1 січня 2025 року транзит російського газу через територію України повністю буде зупинено.
Про це заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів ЄС, передає ERR.
За її словами, європейські запаси газу сягають 95%, і це дасть змогу уникнути дефіциту та зберегти ціни стабільними.
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«Виробництво енергії з відновлюваних джерел продовжує зростати, а постачання газу диверсифіковано… Наприкінці року ми побачимо закінчення дії угоди про транзит газу між Газпромом та Нафтогазом. Я підтвердила міністрам, що ми до цього готові… Комісія тісно співпрацює з найбільш постраждалими державами-членами, щоб підготуватися до сценарію нульового транзиту з 1 січня 2025 року», — зазначила єврокомісарка.
Вона наголосила, що Центральна та Південно-Східна Європа має диверсифіковані варіанти постачання, щоб повністю замістити 14 млрд куб. м російського газу, який все ще проходять через Україну. СПГ-термінали мають достатню потужність, є транспортна інфраструктура та існують різні маршрути постачання як для СПГ, так і для трубопровідного газу.
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«Я вже говорила раніше і повторю ще раз: немає жодних виправдань, ЄС може обійтися без російського газу. Якщо держави-члени ЄС воліють продовжувати імпортувати російський газ, і роблять це навіть понад контрактні потужності, або якщо вони хочуть підписати нові угоди про нові обсяги, я хочу наголосити: у цьому немає потреби. Це політичний вибір, і він небезпечний», — наголосила Сімсон.
Вона також підкреслила, що в Євросоюзі мають пам’ятати, що «вартість відносин з росією вимірюється не лише ціною на газ, а й втраченими в Україні життями».
За матеріалами:
Укрінформ
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