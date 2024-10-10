Європа прекрасно обходиться без газу з росії, але є «троянський кінь», — Politico Сьогодні 21:20

Європа прекрасно обходиться без газу з росії, але є «троянський кінь», — Politico

Наприкінці 2024 року закінчується контракт на транзит російського газу через Україну. Для більшості країн ЄС ця ситуація не є проблемою, але не для Австрії, Словаччини та Угорщини.

ЄС становила лише 8%, тоді як 2021 року вона перевищувала 40%. Видання Politico пише, що 2023 року частка російського трубопровідного газу в імпорті енергоносіїв у

Для ЄС загалом транзит газу через Україну неактуальний — лише близько 5% імпорту газу 2023 року надійшло цим маршрутом, але для Центральної та Східної Європи цей трубопровід життєво важливий.

Цього року Австрія повідомила, що на 98% залежить від російського газу, причому більша його частина надходить через Україну. Словаччина також отримала кілька мільярдів кубометрів газу трубопроводом. Угорщина отримує менше російського газу через Україну, але загалом сильно залежить від московських енергоносіїв.

Міжнародне енергетичне агентство попередило, що відмова від транзиту російського газу через Україну становить «ключову невизначеність» для Європи цієї зими.

«Хоча у 2023 році транзит російського газу через Україну забезпечував лише невелику частку загального попиту на газ у ЄС, припинення транзиту суттєво вплине на деякі ринки Центральної та Східної Європи, а також Молдови», — ідеться в повідомленні.

Країни ЄС, які покладаються на український трубопровід, отримують російський газ за максимально низькими цінами, не залежачи від посередників, які перепродають його за вищими цінами. Нові контракти і нові маршрути для заміни російського газу призведуть до збільшення витрат.

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«Якщо газ надходитиме до Європи у вигляді СПГ, він майже напевно виявиться дорожчим за російський трубопровідний газ», — каже Саманта Гросс, директор Ініціативи з енергетичної безпеки та клімату в Інституті Брукінгса. «Важлива причина, через яку Європа так залежала від російського трубопровідного газу, полягає в тому, що він був дешевим».

Словаччина та Австрія вже знайшли альтернативні джерела газу завдяки угодам з такими країнами, як Туреччина. Угорщина може купувати російський газ через Сербію. Усі альтернативи мають свою ціну, чи то дорожчий СПГ, чи то, як у випадку з Угорщиною, залежність від одного трубопроводу, але в будь-якому разі газ надходитиме й надалі.

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Хоча втрата українського газопроводу найгостріше відчуватиметься в Центральній і Східній Європі, весь ЄС може відчути «пульсуючий ефект», сказала Гросс. Оскільки наявна газова інфраструктура працює дедалі гірше, ринки стануть жорсткішими, і в разі проблем із поставками буде менше можливостей для помилок.

Газопровід в Україні може продовжити прокачування газу, тому що тривають переговори з Азербайджаном, щоб він замінив російський газ своїм. Однак залишаються питання, чи зможе Азербайджан видобувати достатньо газу, щоб покрити експорт РФ, або ж він буде просто виконувати роль посередника, перейменовуючи «російський газ» на «азербайджанський», а потім відправляючи його по українському трубопроводу.

УНІАН За матеріалами:

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