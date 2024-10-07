Скільки електроенергії імпортує та експортує Україна під час війни (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки електроенергії імпортує та експортує Україна під час війни (інфографіка)

Енергетика
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Скільки електроенергії імпортує та експортує Україна під час війни (інфографіка)
Скільки електроенергії імпортує та експортує Україна під час війни (інфографіка)
Україна після поновлення російських атак на енергетичну інфраструктуру імпортувала влітку рекордні обсяги електроенергії. Оскільки взимку ситуація в енергосистемі очікується складнішою, ніж будь-коли, уряд веде переговори з європейськими партнерами про збільшення потужності для імпорту з 1,7 ГВт до 2,2 ГВт.
«Слово і діло» з’ясувало, скільки електроенергії Україна купувала та продавала під час повномасштабної війни.

Імпорт електроенергії Україною

Взимку 2021/2022 Україна імпортувала електроенергію із трьох країн, найбільше з білорусі — 1 245,202 тис. кВт/год.
Скільки електроенергії імпортує та експортує Україна під час війни (інфографіка)
Навесні та влітку 2022 року Україна обходилася без імпорту електроенергії. Восени імпорт йшов із Молдови та Словаччини.
За зиму 2022/2023 Україна імпортувала 5,334 тис. кВт/год із Молдови та 202,011 тис. кВт/год із Словаччини. Навесні минулого року Україна імпортувала електроенергію у цих же країн — 7,753 тис. кВт/год та 27,169 тис. кВт/год.
Влітку Україна купувала електроенергію у Молдови (52,129 тис. кВт/год), Польщі (10,210 тис. кВт/год) та Словаччини (170,259 тис. кВт/год).
Восени 2023-го імпорт йшов із чотирьох країн, найбільші обсяги — у листопаді. З Молдови Україна імпортувала 11,128 тис. кВт/год, з Польщі — 9,318 тис. кВт/год, з Румунії — 21,099 тис. кВт/год, зі Словаччини — 60,160 тис. кВт/год.
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У грудні-січні Україна імпортувала електроенергію із чотирьох країн, у лютому цього року — із п’яти. За зиму з Молдови було імпортовано 19,404 тис. кВт/год., Польщі — 70,599 тис. кВт/год., Румунії — 151,196 тис. кВт/год., Словаччини — 196,609 тис. кВт/год., Угорщини — 2,067 тис. кВт/год.
Навесні 2024 року після відновлення атак росії на енергетичну систему Україна імпортувала електроенергії майже вдвічі більше, ніж узимку: з Молдови — 61,456 тис. кВт/год, Польщі — 67,757 тис. кВт/год, Румунії — 152,599 тис. кВт/год, Словаччини — 189,147 тис. кВт/год., Угорщини — 371,117 тис. кВт/год.
Влітку імпорт також був рекордним: із Молдови — 121,457 тис. кВт/год, Польщі — 299,992 тис. кВт/год, Румунії — 377,982 тис. кВт/год, Словаччини — 437,344 тис. кВт/год, Угорщини — 937,276 тис. кВт/год.
У вересні Україна з Молдови імпортувала 16,273 тис. кВт/год., з Польщі — 86,175 тис. кВт/год., з Румунії — 75,341 тис. кВт/год., зі Словаччини — 107,352 тис. кВт/год, з Угорщини — 152,734 тис. кВт. /год.

Експорт електроенергії до країн Європи

Взимку 2021/2022 Україна продавала електроенергію до Молдови (0,460 тис. кВт/год), Польщі (235,653 тис. кВт/год), Румунії (160,355 тис. кВт/год), Словаччини (235,521 тис. кВт/год) та Угорщини (352,058 тис. кВт/год).
Скільки електроенергії імпортує та експортує Україна під час війни (інфографіка)
Навесні 2022-го експорт йшов до Молдови (58,487 тис. кВт/год) та Польщі (271,841 тис. кВт/год). Влітку українську електроенергію купували Молдова (297,902 тис. кВт/год), Польща (456,164 тис. кВт/год), Румунія (142,666 тис. кВт/год) та Словаччина (123,042 тис. кВт/год).
Восени 2022-го Україна продавала електроенергію лише у вересні та жовтні: у Молдову (146,205 тис. кВт/год), Польщу (158,3 тис. кВт/год), Румунію (117,814 тис. кВт/год), Словаччину (156,608 тис. кВт/год).
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Експорт відновився лише у квітні 2023-го. Минулої весни Україна продала 70,286 тис. кВт/год Молдові, 47,970 тис. кВт/год Польщі та 19,2 тис. кВт/год Словаччині. Цим же країнам Україна експортувала невеликі обсяги електроенергії влітку.
Восени 2023 року експорт йшов до Молдови (76,138 тис. кВт/год), Румунії (14,698 тис. кВт/год) та Словаччини (130,652 тис. кВт/год).
Взимку 2023/2024 Україна експортувала електроенергію до Молдови (20,567 тис. кВт/год), Польщі (12,603 тис. кВт/год), Румунії (21,854 тис. кВт/год), Словаччини (11,118 тис. кВт/год), Угорщини (2,405 тис. кВтгод)
Експорт був також навесні 2024-го: до Молдови (23,763 тис. кВт/год), Польщі (63,905 тис. кВт/год), Румунії (24,437 тис. кВт/год), Словаччини (16,347 тис. кВт/год), Угорщини (41,554 тис. кВт/год).
За матеріалами:
Слово і Діло
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