Скільки електроенергії імпортує та експортує Україна під час війни (інфографіка) — Finance.ua

Скільки електроенергії імпортує та експортує Україна під час війни (інфографіка) Сьогодні 07:43 — Енергетика

Скільки електроенергії імпортує та експортує Україна під час війни (інфографіка)

Україна після поновлення російських атак на енергетичну інфраструктуру імпортувала влітку рекордні обсяги електроенергії. Оскільки взимку ситуація в енергосистемі очікується складнішою, ніж будь-коли, уряд веде переговори з європейськими партнерами про збільшення потужності для імпорту з 1,7 ГВт до 2,2 ГВт.

«Слово і діло» з’ясувало, скільки електроенергії Україна купувала та продавала під час повномасштабної війни.

Імпорт електроенергії Україною

Взимку 2021/2022 Україна імпортувала електроенергію із трьох країн, найбільше з білорусі — 1 245,202 тис. кВт/год.

Навесні та влітку 2022 року Україна обходилася без імпорту електроенергії. Восени імпорт йшов із Молдови та Словаччини.

За зиму 2022/2023 Україна імпортувала 5,334 тис. кВт/год із Молдови та 202,011 тис. кВт/год із Словаччини. Навесні минулого року Україна імпортувала електроенергію у цих же країн — 7,753 тис. кВт/год та 27,169 тис. кВт/год.

Влітку Україна купувала електроенергію у Молдови (52,129 тис. кВт/год), Польщі (10,210 тис. кВт/год) та Словаччини (170,259 тис. кВт/год).

Восени 2023-го імпорт йшов із чотирьох країн, найбільші обсяги — у листопаді. З Молдови Україна імпортувала 11,128 тис. кВт/год, з Польщі — 9,318 тис. кВт/год, з Румунії — 21,099 тис. кВт/год, зі Словаччини — 60,160 тис. кВт/год.

Читайте також Україну збираються повністю інтегрувати до ринку електроенергії ЄС

У грудні-січні Україна імпортувала електроенергію із чотирьох країн, у лютому цього року — із п’яти. За зиму з Молдови було імпортовано 19,404 тис. кВт/год., Польщі — 70,599 тис. кВт/год., Румунії — 151,196 тис. кВт/год., Словаччини — 196,609 тис. кВт/год., Угорщини — 2,067 тис. кВт/год.

Навесні 2024 року після відновлення атак росії на енергетичну систему Україна імпортувала електроенергії майже вдвічі більше, ніж узимку: з Молдови — 61,456 тис. кВт/год, Польщі — 67,757 тис. кВт/год, Румунії — 152,599 тис. кВт/год, Словаччини — 189,147 тис. кВт/год., Угорщини — 371,117 тис. кВт/год.

Влітку імпорт також був рекордним: із Молдови — 121,457 тис. кВт/год, Польщі — 299,992 тис. кВт/год, Румунії — 377,982 тис. кВт/год, Словаччини — 437,344 тис. кВт/год, Угорщини — 937,276 тис. кВт/год.

У вересні Україна з Молдови імпортувала 16,273 тис. кВт/год., з Польщі — 86,175 тис. кВт/год., з Румунії — 75,341 тис. кВт/год., зі Словаччини — 107,352 тис. кВт/год, з Угорщини — 152,734 тис. кВт. /год.

Експорт електроенергії до країн Європи

Взимку 2021/2022 Україна продавала електроенергію до Молдови (0,460 тис. кВт/год), Польщі (235,653 тис. кВт/год), Румунії (160,355 тис. кВт/год), Словаччини (235,521 тис. кВт/год) та Угорщини (352,058 тис. кВт/год).

Навесні 2022-го експорт йшов до Молдови (58,487 тис. кВт/год) та Польщі (271,841 тис. кВт/год). Влітку українську електроенергію купували Молдова (297,902 тис. кВт/год), Польща (456,164 тис. кВт/год), Румунія (142,666 тис. кВт/год) та Словаччина (123,042 тис. кВт/год).

Восени 2022-го Україна продавала електроенергію лише у вересні та жовтні: у Молдову (146,205 тис. кВт/год), Польщу (158,3 тис. кВт/год), Румунію (117,814 тис. кВт/год), Словаччину (156,608 тис. кВт/год).

Читайте також Україна збільшила надходження валюти від експорту на 15%

Експорт відновився лише у квітні 2023-го. Минулої весни Україна продала 70,286 тис. кВт/год Молдові, 47,970 тис. кВт/год Польщі та 19,2 тис. кВт/год Словаччині. Цим же країнам Україна експортувала невеликі обсяги електроенергії влітку.

Восени 2023 року експорт йшов до Молдови (76,138 тис. кВт/год), Румунії (14,698 тис. кВт/год) та Словаччини (130,652 тис. кВт/год).

Взимку 2023/2024 Україна експортувала електроенергію до Молдови (20,567 тис. кВт/год), Польщі (12,603 тис. кВт/год), Румунії (21,854 тис. кВт/год), Словаччини (11,118 тис. кВт/год), Угорщини (2,405 тис. кВтгод)

Експорт був також навесні 2024-го: до Молдови (23,763 тис. кВт/год), Польщі (63,905 тис. кВт/год), Румунії (24,437 тис. кВт/год), Словаччини (16,347 тис. кВт/год), Угорщини (41,554 тис. кВт/год).

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.