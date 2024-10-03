Україну збираються повністю інтегрувати до ринку електроенергії ЄС — Finance.ua

Україну збираються повністю інтегрувати до ринку електроенергії ЄС Сьогодні 16:14 — Енергетика

Україну збираються повністю інтегрувати до ринку електроенергії ЄС

Народні депутати пропонують парламенту внести низку змін до законів задля об’єднання ринків електричної енергії України та Європейського союзу.

Відповідний законопроєкт № 12 087 внесли 2 жовтня. Документ був розроблений на виконання зобов’язань України щодо імплементації європейського законодавства щодо Енергетичного співтовариства та угоди про її асоціацію з ЄС.

Зокрема, пропонуються зміни до закону про ринок електроенергії, які передбачають значне доповнення та уточнення термінології та запровадження низки положень, необхідних для нормативно-правового забезпечення регіональної інтеграції ринків та співпраці на регіональному рівні.

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Серед них — визначення обов’язковості ролі рішень Агентства ЄС зі співробітництва енергетичних регуляторів (ACER) на українському ринку електроенергії, зокрема з питань функціонування міждержавних ліній електропередачі між Україною та державами ЄС, із можливістю їх оскарження.

Також передбачено доповнення та уточнення завдань та повноважень Нацкомісії з регулювання сфер енергетики та комунальних послуг щодо регіональної та двосторонньої співпраці з ACER, Радою регуляторних органів Енергетичного співтовариства (ECRB) та регуляторами країн ЄС; забезпечення виконання рішень ACER та ECRB.

В українське законодавство хочуть ввести поняття загальноєвропейських, регіональних та національних правил, порядків, умов, методик (методологій) (terms and conditions or methodologies, TCM), що застосовуються та/або розробляються операторами систем передачі та/або номінованими операторами ринку і затверджуються ACER, ECRB або Нацкомісією.

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Зокрема, пропонується закріпити повноваження регулятора затверджувати та підтримувати актуальність переліку загальноєвропейських та регіональних TCM, обов’язковість застосування учасниками ринку загальноєвропейських TCM, обов’язок ОСП та номінованих операторів ринку щодо розроблення та узгодження регіональних TCM, проведення консультацій із зацікавленими сторонами та подання регіональних TCM на затвердження регулятору.

Крім того, проєкт закону визначає основні правові, організаційні та технічні умови сполучення ринків «на добу вперед» та внутрішньодобових ринків, функції, права та обов’язки номінованого оператора ринку як суб’єкта, що забезпечує сполучення ринків, а також вимоги щодо призначення номінованого оператора ринку, визначення основних функцій центрального контрагента та торгового агента.

Документ пропонує закріпити положення щодо можливості міждержавного балансування, транскордонного обміну та/або спільного використання резервів потужності для регулювання частоти, а також пов’язані з цим додаткові функції, права та обов’язки ОСП.

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Передбачено й впровадження механізму планування готовності до ризиків порушення безпеки постачання електроенергії, запобігання та подолання криз в електроенергетиці, визначення Міністерства енергетики компетентним органом, що відповідає за виконання завдань, пов’язаних із запобіганням та подоланням криз в електроенергетиці.

Також закладено можливості запровадження механізмів забезпечення потужності з метою усунення проблем із достатністю ресурсів, виявлених під час їхньої оцінки.

Пропонується й посилити заходи захисту споживачів, зокрема шляхом введення концепції енергетичної бідності, зміни підходу до захисту вразливих споживачів (через допомогу у впровадженні заходів з енергоефективності, розширення доступу до відновлюваних джерел енергії тощо), визначення умов державного втручання у встановлення цін на постачання електроенергії, встановлення мінімальних вимог до рахунків та платіжної інформації, створення інструментів порівняння пропозицій електропостачальників.

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Документ передбачає посилення ролі споживачів, зокрема через розширення можливостей використання ресурсів реагування попиту (самостійно, через агрегатора чи наданням послуг із гнучкості), врегулювання можливості укладення договору з динамічною ціною та введення концепції громадського енергетичного об’єднання.

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