Підготовка України до зими: яку допомогу обіцяли союзники для відновлення енергетики — Finance.ua

Підготовка України до зими: яку допомогу обіцяли союзники для відновлення енергетики Сьогодні 19:14 — Енергетика

Підготовка України до зими: яку допомогу обіцяли союзники для відновлення енергетики

Об’єкти енергетичної інфраструктури України за час повномасштабної війни пережили понад тисячу російських атак. Обстріли, що розпочалися наприкінці березня, були особливо руйнівними — Україна втратила 9 ГВт потужності, які до зими відновити неможливо. Зруйновано всі теплоелектростанції та значну частину ГЕС. Окрім того, як заявив президент Володимир Зеленський, росіяни планують атаки й на атомні станції. «Слово і діло» пропонує з інфографіки дізнатися, яку допомогу для відновлення інфраструктури цього року запропонували союзники.

Найчастіше союзники надають допомогу Україні через Фонд підтримки енергетики, створений у квітні 2022 року для відновлення інфраструктури. Донорами фонду можуть бути як окремі країни, так і міжнародні компанії, організації. Кошти надаються у вигляді грантів.

Допомогу через фонд, починаючи з кінця березня, надали:

Нідерланди (45 млн євро),

Велика Британія (23 млн євро),

Німеччина (50 млн євро),

Швеція (42,5 млн євро),

Данія (10,1 млн євро),

Австралія (12,3 млн євро),

Австрія (5 млн євро),

Ісландія (0,7 млн євро),

Естонія (0,4 млн євро).

США виділили Україні більше 730 млн доларів на відновлення енергетики: кошти призначені для ремонту інфраструктури, розширення виробництва електроенергії, інвестицій у приватний сектор та захисту об’єктів.

Від Європейського банку реконструкції та розвитку Україна має отримати 300 млн євро: кошти підуть державним енергетичним компаніям Укренерго, Укргідроенерго та Укрнафті на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.

Грантові кошти на відновлення об’єктів енергетики також виділили: Британія (понад 30 млн євро), Євросоюз (близько 115 млн євро), Нідерланди (209,5 млн євро), Німеччина (45 млн євро), Швеція (40 млн євро), Норвегія (100 млн євро), Франція (60 млн євро), Литва (понад 50 млн євро), Світовий банк (47 млн євро), Бельгія (20 млн євро), Данія (16,9 млн євро), Канада (13 млн євро), Хорватія (5 млн євро).

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Євросоюз також виділяв 100 млн на ремонтні роботи та генерацію з відновлюваних джерел, 60 млн гуманітарної допомоги — зокрема, на облаштування пунктів обігріву та обігрівачі. Україна, окрім цього, отримала понад 10 тисяч генераторів та трансформаторів.

Німеччина на купівлю обладнання надала 70 млн євро у вигляді грантів на купівлю обладнання та 30,4 млн євро кредиту на реконструкцію однієї з підстанцій.

Британія дала близько 210 млн євро кредиту для фінансування постачання ядерних матеріалів — збагаченого та природного гексафториду урану.

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