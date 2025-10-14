Ціни на газ в Україні на 20% вищі за європейські Сьогодні 13:34 — Енергетика

Ціни на газ в Україні на 20% вищі за європейські

Фактична ціна реалізації для газу природного, видобутого в Україні з 1 серпня 2022 року, що видобувається платниками рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, яка на вересень 2025 року становить 19 644,50 грн за 1 тис. м 3 (без ПДВ).

Про це повідомляє Мінекономіки.

Середньозважена ціна природного газу, переданого/поставленого платниками рентної плати за користування надрами для видобування природного газу у відповідному податковому (звітному) періоді, визначена у договорах купівлі-продажу природного газу з НАК «Нафтогаз України», укладених за результатом закупівлі природного газу власного видобутку на організованих товарних ринках без ПДВ, у гривнях за 1 тис. м 3 — у серпні 2025 р. (на вересень 2025 р.) не було укладено договори.

Середньозважена ціна продажу природного газу, переданого/поставленого платниками рентної плати за користування надрами для видобування природного газу у відповідному податковому (звітному) періоді, що склалася за результатами торгів на організованих товарних ринках, за період з першого по останній день місяця, що передує податковому (звітному) періоду (крім НАК «Нафтогаз України»; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК «Нафтогаз України»; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК «Нафтогаз України» (частка НАК «Нафтогаз України» у статутному капіталі яких становить 50 або більше відсотків) згідно з договорами (угодами): у серпні 2025 р. (на вересень 2025 р.) — 19 450,00 грн за 1 тис. м 3 .

Ціна природного газу на вересень 2025 р. — 19 644,50 грн за 1 тис. м 3 (без ПДВ), яка визначена як середнє арифметичне значення таких величин:

середньоарифметична ціна UA VTP Gas price на умовах передоплати «advanced payment» (наступний місяць, MaH), що розраховується як cередньоарифметичне значення між цінами «Bid» та «Ask», опублікованими у звіті Argus European Natural Gas під заголовком «Ukraine Market Information and Prices» становить: за період з першого по останній день серпня 2025 року (на вересень 2025 р.) — 19 494,00 грн за 1 тис. м 3 (без ПДВ);

середньоарифметична ціна UA VTP Gas Price (наступний місяць, MaH), що розраховується як середньоарифметичне значення між цінами «Bid» та «Ask», опублікованими у звіті ICIS European Spot Gas Market під заголовком «UA VTP Gas Price Assessment» за період з першого по останній день місяця, що передує податковому (звітному) періоду становить: за період з першого по останній день серпня 2025 року (на вересень 2025 р.) — 19 795,00 грн за 1 тис. м 3 (без ПДВ) (лист НАК «Нафтогаз України» від 03.09.2025 № 18−2885/1.11−25).

