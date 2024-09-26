Україна збільшила надходження валюти від експорту на 15% — Finance.ua
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Україна збільшила надходження валюти від експорту на 15%

Валюта
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Україна збільшила надходження валюти від експорту на 15%
Україна збільшила надходження валюти від експорту на 15%
За 8 місяців 2024 року Україна збільшила надходження експортного валютного виторгу на 15%.
Про це повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.
«Якщо порівнювати 8 місяців цього року з відповідним періодом минулого року, то надходження експортної виручки в Україну зросли на 15% до 32 мільярдів доларів», — повідомив він.
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За словами заступника голови Нацбанку, головними чинниками, які позитивно вплинули на надходження, стали покращення дисципліни експортерів у поверненні валютного виторгу та діяльність морського коридору, темпи зростання експорту товарів, завдяки якому, зросли у 2024 році на 7,6%.
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Такі темпи були зумовлені збільшення обсягів поставок агротоварів, а також металургії — залізних руд та інших виробів з металів.
«Без морського коридору такого результату неможливо було досягти», — додав він.
🥇 До речі, Україна багата і наповнена визначними й цікавими фактами та рекордами. Всі ці чудові досягнення просто неможливо вмістити на одній карті, але ми спробували щось показати:

Інтерактивна мапа економічних фактів та рекордів України

За матеріалами:
Економічна Правда
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