Україна збільшила надходження валюти від експорту на 15% — Finance.ua

Україна збільшила надходження валюти від експорту на 15% Сьогодні 08:33 — Валюта

Україна збільшила надходження валюти від експорту на 15%

За 8 місяців 2024 року Україна збільшила надходження експортного валютного виторгу на 15%.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

«Якщо порівнювати 8 місяців цього року з відповідним періодом минулого року, то надходження експортної виручки в Україну зросли на 15% до 32 мільярдів доларів», — повідомив він.

За словами заступника голови Нацбанку, головними чинниками, які позитивно вплинули на надходження, стали покращення дисципліни експортерів у поверненні валютного виторгу та діяльність морського коридору, темпи зростання експорту товарів, завдяки якому, зросли у 2024 році на 7,6%.

Такі темпи були зумовлені збільшення обсягів поставок агротоварів, а також металургії — залізних руд та інших виробів з металів.

«Без морського коридору такого результату неможливо було досягти», — додав він.

🥇 До речі, Україна багата і наповнена визначними й цікавими фактами та рекордами. Всі ці чудові досягнення просто неможливо вмістити на одній карті, але ми спробували щось показати:

Економічна Правда За матеріалами:

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