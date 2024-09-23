НБУ збільшив чистий продаж валюти на міжбанку на 11% до $826 млн — Finance.ua

НБУ збільшив чистий продаж валюти на міжбанку на 11% до $826 млн Сьогодні 10:44 — Валюта

НБУ збільшив чистий продаж валюти на міжбанку на 11% до $826 млн

Національний банк збільшив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в період з 16 по 20 вересня на 10,7% порівняно з попереднім тижнем до 826,4 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

За звітний тиждень Нацбанк не купував валюту, тоді як продав 826,4 млн доларів.

Євро НБУ не купував і не продавав минулого тижня.

З початку року Нацбанк купив 119,22 млн доларів, тоді як продав 22 638,78 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, за 2023 рік НБУ купив на міжбанку 219,85 млн доларів і продав 28 829,73 млн доларів.

Євро НБУ не купував і не продавав в 2023 році.

У 2022 році Нацбанк купив на міжбанку 3267,95 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 26 380,59 млн доларів і 1789,11 млн євро.

У 2021 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3690,7 млн доларів і продав 1275,7 млн доларів.

Національний банк впровадив керовану гнучкість обмінного курсу з 3 жовтня 2023 року.

НБУ скасував всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг та дозволив репатріювати «нові» дивіденди.

МВФ вимагає від України девальвувати гривню.

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