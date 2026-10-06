Бюджет-2027: який курс долара заклали

Незабаром Верховна Рада розгляне в першому читанні проєкт державного бюджету України на 2027 рік. Його особливість полягає в тому, що власними ресурсами держава зможе покрити менше половини запланованих видатків. Загальний обсяг витрат перевищить 8 трлн грн. Найбільша частина цих коштів (4,89 трлн грн) передбачена на оборону. Це на 12% більше, ніж у 2026 році.

Курс гривні в бюджеті-2027

47,1−48,3 грн за долар. Міністерство фінансів не ставить за мету спрогнозувати точний ринковий курс, а використовує цей показник як базовий для бюджетних розрахунків. Кабінет Міністрів заклав у проєкт державного бюджету курс гривні на рівні. Міністерство фінансів не ставить за мету спрогнозувати точний ринковий курс, а використовує цей показник як базовий для бюджетних розрахунків.

Ухвалена в червні Бюджетна декларація також містила базовий сценарій, за яким курс мав рухатися в межах, передбачених у проєкті державного бюджету.

Однак, якщо самі цифри курсу залишилися тими ж, економічний фундамент під ними за літо сильно похитнувся: через уповільнення економіки уряду стало важче збирати податки. Щоб утримати баланс і виконати плани, Мінфіну довелося екстрено закладати у вересневий проєкт бюджету підвищення ПДВ та інших зборів, які ще влітку були під питанням.

Чи реалістичний закладений курс

Міністр фінансів України Сергій Марченко, виступаючи нещодавно у парламенті, заявив, що ситуація стала складнішою. Непокритий дефіцит бюджету залишається дуже великим. Тому спроба збільшення курсу — спроба Мінфіну продемонструвати стабільність, хоча, якщо міжнародна допомога надійде в повному обсязі, цей показник доведеться коригувати у бік більшого знецінення національної валюти.

Проте народний депутат, перший заступник голови комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк каже про штучність цього курсу.

Він додає, що фактично цей показник нічого не значить і уряд ніколи не вгадував з ним. Отже, на думку народного обранця, на ринок чи обмінники він не впливатиме, тому що курсову політику в нашій країні визначає лише Національний банк.

Чого очікувати від курсу гривні

Наскільки виявиться реалістичним сценарій та закладений курс гривні до держбюджету, то чимало фахівці впевнені, він себе виправдає — до 80%.

Проте, якщо міжнародна фіндопомога запізнюватиметься, Нацбанк буде вимушений девальвувати гривню до 49−50 за долар. Це він робитиме задля того, щоб через штучно дорожчу валюту виконати план щодо митних зборів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що вересень приніс українцям різну динаміку валют: долар подорожчав, а євро, навпаки, став дешевшим. У жовтні зміни можуть торкнутися не лише курсу, а й цін на продукти, техніку, товари для опалення та інші покупки. Олег Пендзин та Андрій Забловський очікують, що у жовтні гривня послабиться щодо долара. За оцінкою Забловського, наприкінці жовтня курс на міжбанку може становити 45−45,3 грн за долар, а на готівковому ринку продаж може сягнути 45,5 грн. Пендзин розглядає два варіанти розвитку ситуації: