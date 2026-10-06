0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бюджет-2027: який курс долара заклали

Валюта
97
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Кабінет Міністрів заклав у проєкт державного бюджету курс гривні на рівні 47,1-48,3 грн за долар
Кабінет Міністрів заклав у проєкт державного бюджету курс гривні на рівні 47,1-48,3 грн за долар
Незабаром Верховна Рада розгляне в першому читанні проєкт державного бюджету України на 2027 рік. Його особливість полягає в тому, що власними ресурсами держава зможе покрити менше половини запланованих видатків. Загальний обсяг витрат перевищить 8 трлн грн. Найбільша частина цих коштів (4,89 трлн грн) передбачена на оборону. Це на 12% більше, ніж у 2026 році.
Про це сказано в статті Finance.ua «Бюджет-2027 у цифрах: курс долара, ВВП, оборона, соціальна сфера».

Курс гривні в бюджеті-2027

Кабінет Міністрів заклав у проєкт державного бюджету курс гривні на рівні 47,1−48,3 грн за долар. Міністерство фінансів не ставить за мету спрогнозувати точний ринковий курс, а використовує цей показник як базовий для бюджетних розрахунків.
Ухвалена в червні Бюджетна декларація також містила базовий сценарій, за яким курс мав рухатися в межах, передбачених у проєкті державного бюджету.
Однак, якщо самі цифри курсу залишилися тими ж, економічний фундамент під ними за літо сильно похитнувся: через уповільнення економіки уряду стало важче збирати податки. Щоб утримати баланс і виконати плани, Мінфіну довелося екстрено закладати у вересневий проєкт бюджету підвищення ПДВ та інших зборів, які ще влітку були під питанням.
Місце для вашої реклами

Чи реалістичний закладений курс

Міністр фінансів України Сергій Марченко, виступаючи нещодавно у парламенті, заявив, що ситуація стала складнішою. Непокритий дефіцит бюджету залишається дуже великим. Тому спроба збільшення курсу — спроба Мінфіну продемонструвати стабільність, хоча, якщо міжнародна допомога надійде в повному обсязі, цей показник доведеться коригувати у бік більшого знецінення національної валюти.
Проте народний депутат, перший заступник голови комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк каже про штучність цього курсу.
Він додає, що фактично цей показник нічого не значить і уряд ніколи не вгадував з ним. Отже, на думку народного обранця, на ринок чи обмінники він не впливатиме, тому що курсову політику в нашій країні визначає лише Національний банк.

Чого очікувати від курсу гривні

Наскільки виявиться реалістичним сценарій та закладений курс гривні до держбюджету, то чимало фахівці впевнені, він себе виправдає — до 80%.
Проте, якщо міжнародна фіндопомога запізнюватиметься, Нацбанк буде вимушений девальвувати гривню до 49−50 за долар. Це він робитиме задля того, щоб через штучно дорожчу валюту виконати план щодо митних зборів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що вересень приніс українцям різну динаміку валют: долар подорожчав, а євро, навпаки, став дешевшим. У жовтні зміни можуть торкнутися не лише курсу, а й цін на продукти, техніку, товари для опалення та інші покупки. Олег Пендзин та Андрій Забловський очікують, що у жовтні гривня послабиться щодо долара. За оцінкою Забловського, наприкінці жовтня курс на міжбанку може становити 45−45,3 грн за долар, а на готівковому ринку продаж може сягнути 45,5 грн. Пендзин розглядає два варіанти розвитку ситуації:
  • реалістичний — долар у межах 45−45,5 грн;
  • песимістичний — за низької ймовірності курс може зрости до 50 грн.
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаКурс гривніБюджет
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems