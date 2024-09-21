ТОП-7 найпопулярніших резервних валют у світі — Finance.ua

ТОП-7 найпопулярніших резервних валют у світі Сьогодні 20:15 — Валюта

ТОП-7 найпопулярніших резервних валют у світі

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що у 2024 році загальний обсяг валютних резервів у світі складе 11,5 трильйона доларів. Незважаючи на постійні обговорення щодо відмови від долара, американська валюта продовжує утримувати лідерство серед резервних валют. Проте долар США не єдина валюта з таким статусом.

Про це пише Телеканал 24 з посиланням на дані МВФ.

Що таке резервна валюта

Це валюта, загальновизнана на міжнародному рівні, яку центральні банки інших країн використовують для формування резервів.

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Ці резерви застосовують для здійснення міжнародних платежів і підтримки національної валюти.

Рейтинг найпопулярніших резервних валют

1. Долар США — 6,8 трильйона доларів. На американську валюту припадає 59% усіх світових резервів.

2. Євро — 2,3 трильйона доларів або 20% від загального обсягу резервів.

3. Японська єна — 654,14 мільярда доларів. На цю валюту припадає 6% від світових резервів.

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4. Фунт стерлінгів — 562 мільярди доларів, які дорівнюють 5% глобальних резервів.

5. Канадський долар — 295 мільярдів доларів. Це 3% глобальних збережень у резервах.

6. Австралійський долар — 248 мільярда доларів. На цю валюту припадає 2% загальних резервів;

7. Китайський юань — 247 мільярдів доларів. Китайська валюта має таку ж частку у резервах, як й австралійський долар.

Ще 460 мільярдів доларів або 4% світових резервів зберігають в інших валютах. Зокрема, резерви у швейцарських франках оцінили у 22,27 мільярда доларів.

Довідка Finance.ua:

за прогнозами Міністерства економіки України, у державному бюджеті на 2025 рік закладено курс долара на рівні 45 гривень за $1;



середній курс долара, який закладають у бюджети на 2025 рік керівники компаній-членів Європейської бізнес асоціації, складає 44 грн/долар;

аналітики ICU прогнозують підвищення курсу долара наприкінці року 42.6 грн/$ порівняно з попереднім прогнозом 42.3 грн/$.



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