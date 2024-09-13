Росіяни кинулися скуповувати долари: що сталося — Finance.ua

Росіяни кинулися скуповувати долари: що сталося Вчора 17:34 — Валюта

Росіяни кинулися скуповувати долари: що сталося

Росіяни в серпні почали різко скуповувати долари. Російський рубль почувається дедалі гірше.

Економіст Максим Блант у коментарі 24 Каналу нагадав, що США та ЄС заборонили ввозити готівкові долари та євро на територію рф у рамках санкцій, які запровадили після повномасштабного вторгнення в Україну.

За його словами, у серпні в рф тривав сезон відпусток і, якщо раніше в ту саму Туреччину можна було поїхати з картою «Мир», то зараз потрібно мати готівкову валюту.

При цьому експерт зазначив, що рубль зараз сильно переоцінений і його курс не відповідає реальності.

«Курс відійшов від економічних реалій; від інфляції; від купівельної спроможності. Тому там запасаються валютою. Виходячи з того, що відбувається в економіці, рубль буде падати. А курс зараз визначається неринковими методами», — підсумував Блант.

Близько 2,3 мільярда в доларах і євро потрапили в росію з березня 2022 року, коли США і ЄС заборонили експорт своїх банкнот. рф вдалося обійти санкції, які блокують імпорт готівки. Гроші транспортували в росію з країн, включно з ОАЕ і Туреччиною, які не ввели обмежень на торгівлю з рф.

При цьому курс рубля постійно штормить. Після введення санкцій щодо Московської біржі за один долар давали 100 рублів, але пізніше ситуація трохи стабілізувалася. Після початку опрерації ЗСУ в Курській області рф рубль торгувався на рівні 90,30 за долар.

УНІАН За матеріалами:

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