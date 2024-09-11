Чи чекати пришвидшення девальвації до кінця року — прогноз ICU Вчора 15:02 — Валюта

Чи чекати пришвидшення девальвації до кінця року — прогноз ICU, freepik

Аналітики ICU прогнозують підвищення курсу долара наприкінці року 42.6 грн/$ порівняно з попереднім прогнозом 42.3 грн/$.

Про це сказано в макропрогнозі групи ICU.

У документі сказано, що валютний ринок і надалі працює в умовах значного дефіциту, тож Національний банк вимушений щодня проводити інтервенції з продажу валюти в значних обсягах. В останні місяці обсяги інтервенцій помітно зросли через розширення дефіциту зовнішньої торгівлі, збільшення попиту на валюту з боку населення та ефекти валютної лібералізації.

НБУ в середньому щотижня продавав $600 млн у квітні-липні порівняно із $450 млн у 1-му кварталі 2024 року. Хоча поточні інтервенції є значними, це не створює помітного дискомфорту для НБУ, адже резерви суттєво поповняться у 2-й половині року.

Курс долара зріс на 12% з моменту відмови від фіксованого курсу в жовтні минулого року. НБУ дотримується режиму керованої гнучкості курсу, який передбачає, що Нацбанк компенсує структурний дефіцит на валютному ринку, зберігаючи певний рівень волатильності курсу.

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Проте короткі епізоди швидкого послаблення гривні призводили до значного зростання попиту на валюту з боку населення. Останній такий епізод трапився в середині липня, коли долар подорожчав на 2.3% за два тижні. Після цього НБУ змушений був значно збільшити інтервенції, щоб заспокоїти ринок та розвернути тренд обмінного курсу.

Враховуючи, що резерви Національного банку помітно зростуть до кінця поточного року, Нацбанк не перебуває під тиском, коли курс потрібно послаблювати через нестачу ресурсів. НБУ й надалі має змогу обирати бажаний темп послаблення гривні в осяжній перспективі.

Хоча НБУ чітко повідомив, що не прагне забезпечити зіставність дохідностей за гривневими та валютними активами, забезпечення паритету дохідностей усе ж залишатиметься однією з незадекларованих цілей монетарної політики.

«З урахуванням цього, ми не очікуємо вищих темпів знецінення гривні у 2-й половині 2024 року порівняно з 1-ю половиною 2024 року. Тож ми лише незначно переглядаємо наш прогноз курсу наприкінці року до 42.6 грн/$ порівняно з попереднім прогнозом 42.3 грн/$», — підсумували в ICU.

Гривня стабільна ціною більших інтервенцій

Аналітики додали , що Національний банк зберіг офіційний курс гривні минулого тижня ледь вище 41 грн/$, збільшивши інтервенції на 21%. Водночас дефіцит валюти на ринку минулого тижня продовжив зростати.

Офіційний курс гривні за підсумками тижня посилився на 0.1% до 41.02 грн/$, а готівкова вартість долара США в системно важливих банках зменшилася на 0.1% до 40.8−41.4 грн/$.

Довідка Finance.ua:

курс долара до гривні змінюватиметься в залежності від ринкових умов, проте Національний банк забезпечить стабільність, не допускаючи різких коливань, зазначили раніше в НБУ;

на українському ринку протягом 2024 року середній курс американської валюти становитиме 40,5 гривень, а в кінці року показники виростуть до 42 гривень, прогнозує заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко під час дискусії Центра економічної стратегії;

банкіри, домогосподарства та фінансові аналітики очікують зростання курсу долара до гривні протягом наступних 12 місяців.

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