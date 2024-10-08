Шмигаль: Україна не продовжить угоду з транзиту російського газу — Finance.ua
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Шмигаль: Україна не продовжить угоду з транзиту російського газу

Енергетика
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Україна не продовжить контракт з транзиту російського газу після його закінчення у 2025 році.
Про це повідомив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо голова уряду України Денис Шмигаль.
«Україна не буде продовжувати транзитну угоду з росією після завершення строку її дії», — наголосив він.
Стратегічна мета України — накласти санкції на російський газ та позбавити кремль прибутків від продажу вуглеводнів.
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«Розуміємо гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу. Але розраховуємо на поступову диверсифікацію поставок», — зазначив Шмигаль.
Водночас Україна готова й надалі виконувати свої зобов’язання відповідно до угоди про асоціацію з ЄС та договору до Енергетичної Хартії.
Нагадаємо, припинення транзитної угоди між росією та Україною 31 грудня мало вплине на зміцнений європейський ринок газу. Уряд України не веде офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу після завершення чинної угоди.
За матеріалами:
Економічна Правда
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