ЄС готовий припинити транзит газу з рф українською ГТС після завершення чинного контракту — Finance.ua

ЄС готовий припинити транзит газу з рф українською ГТС після завершення чинного контракту Вчора 09:45 — Енергетика

ЄС готовий припинити транзит газу з рф українською ГТС після завершення чинного контракту

Європейський комісар із питань енергетики Кадрі Сімсон заявляє, що Європейський союз готовий повністю припинити транзит російського газу українською газотранспортною системою після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року.

«Коли я розмовляла зі своїми колегами в Україні, я дала чітко зрозуміти, що ми готуємося до такої ситуації, коли транзитна угода між Україною і росією закінчиться до кінця цього грудня. Ми знайшли альтернативні шляхи постачань, а держави-члени або їхні компанії, які все ще отримують газ із росії, фактично, отримали два додаткові роки порівняно з іншими компаніями, яким росія вирішила припинити постачання ще 2022 року», — сказала єврокомісар у середу у Брюсселі на пресконференції.

При цьому Сімсон констатувала, що газотранспортна інфраструктура України також є частиною інфраструктури ЄС, оскільки частина європейського газу зберігається в сховищах України, «які надають нам додаткових потужностей».

«Україна також є виробником газу, тому ми маємо дбати про те, щоб їхня інфраструктура все ще мала цінність. Але моє послання гранично ясне: немає необхідності шукати якісь нові способи продовження торгівлі з „Газпромом“. Альтернативні поставки доступні, і ми взаємодіємо з державами-членами, які постраждали, щоб показати їм, що альтернативні маршрути дозволять доставити необхідні обсяги», — деталізувала вона.

Сімсон також послалася на слова президента України Володимира Зеленського, який наприкінці серпня сказав, що «Україна не зацікавлена в продовженні транзитного контракту з росією, і що європейські компанії мають право використовувати українську інфраструктуру».

За словами єврокомісарки, її «головна місія — заохочувати компанії, які все ще отримують російський трубопровідний газ через те, що в них були контракти, підписані до початку війни, обирати більш передбачувані альтернативи».

Сімсон також навела цифри, відповідно до яких частка російського газу в імпорті ЄС знизилася з 45% 2021 року до 18% до червня 2024 року, тоді як імпорт від надійних партнерів, як-от Норвегія і США, збільшився. Крім того, в ЄС скоротили попит на газ у період із серпня 2022 року по травень 2024 року на 138 мільярдів кубометрів.

«ЄС досяг свого 90% зимового цільового показника зберігання газу 19 серпня 2024 року, значно випередивши крайній термін 1 листопада, а ціни на енергоносії є більш стабільними і залишаються значно нижчими за пікові рівні енергетичної кризи 2022 року», — деталізувала вона.

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