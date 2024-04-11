росіяни повністю знищили Трипільську ТЕС — «Центренерго» — Finance.ua
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росіяни повністю знищили Трипільську ТЕС — «Центренерго»

Енергетика
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росіяни повністю знищили Трипільську ТЕС — «Центренерго»
росіяни повністю знищили Трипільську ТЕС — «Центренерго»
Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни у ніч на 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС.
Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота в коментарі інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна».
За його словами усі працівники які були на зміні під час обстрілів, живі. Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.
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Зазначається, що наразі ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації.
Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки рф у ніч на 11 квітня пошкодила підстанції «Укренерго» та обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях.
Під час ракетної атаки 11 квітня росія атакувала дві теплоелектростанції компанії ДТЕК — серйозно пошкоджено обладнання підприємств.
22 березня була зруйнована Зміївська ТЕС, яка є найбільшою станцією у Харківській області та однією з найбільших в Україні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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