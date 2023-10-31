росія атакувала українську ТЕС у прифронтовому регіоні - є серйозні пошкодження — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

росія атакувала українську ТЕС у прифронтовому регіоні - є серйозні пошкодження

Енергетика
97
росія атакувала українську ТЕС у прифронтовому регіоні - є серйозні пошкодження
росія атакувала українську ТЕС у прифронтовому регіоні - є серйозні пошкодження
Країна-терорист росія вчора, 30 жовтня, атакувала одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК у прифронтовій області. Це сталося ввечері.
Внаслідок терористичного обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
Через російський удар без світла та води залишилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією. При цьому обійшлося без постраждалих.
«Одразу після припинення обстрілів енергетики ДТЕК розпочали активну роботу з усунення наслідків. Зараз вони докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців», — додали в компанії.

Читайте також: Які пристрої «з'їдають» найбільше електроенергії

Раніше член парламентського Комітету з енергетики, народний депутат Сергій Нагорняк розповів, що відключення електроенергії в Україні можливе вже у листопаді навіть без масованих російських атак на інфраструктуру. Йдеться про планові відключення в регіонах, а глобальний блекаут у країні навряд чи станеться навіть у разі обстрілу енергетики.
Проте українцям необхідно підготуватися до періодичної відсутності світла. За словами Нагорняка, планові відключення у листопаді можуть розпочатися через дефіцит електроенергії, адже зміниться погода.
Як повідомлялося раніше, росія під час минулорічних обстрілів пошкодила 270 об'єктів енергетики в Україні. Це становить приблизно 50% всієї енергосистеми країни. У перший «сезон» таких атак завдали збитків на $9 млрд.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.