росія атакувала українську ТЕС у прифронтовому регіоні - є серйозні пошкодження — Finance.ua

росія атакувала українську ТЕС у прифронтовому регіоні - є серйозні пошкодження Сьогодні 11:34 — Енергетика

росія атакувала українську ТЕС у прифронтовому регіоні - є серйозні пошкодження

Країна-терорист росія вчора, 30 жовтня, атакувала одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК у прифронтовій області. Це сталося ввечері.

Внаслідок терористичного обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Через російський удар без світла та води залишилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією. При цьому обійшлося без постраждалих.

«Одразу після припинення обстрілів енергетики ДТЕК розпочали активну роботу з усунення наслідків. Зараз вони докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців», — додали в компанії.

Раніше член парламентського Комітету з енергетики, народний депутат Сергій Нагорняк розповів, що відключення електроенергії в Україні можливе вже у листопаді навіть без масованих російських атак на інфраструктуру. Йдеться про планові відключення в регіонах, а глобальний блекаут у країні навряд чи станеться навіть у разі обстрілу енергетики.

Проте українцям необхідно підготуватися до періодичної відсутності світла. За словами Нагорняка, планові відключення у листопаді можуть розпочатися через дефіцит електроенергії, адже зміниться погода.

Як повідомлялося раніше, росія під час минулорічних обстрілів пошкодила 270 об'єктів енергетики в Україні. Це становить приблизно 50% всієї енергосистеми країни. У перший «сезон» таких атак завдали збитків на $9 млрд.

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