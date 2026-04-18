Доход компаний с польскими владельцами в Украине вырос на 20% за год

В Украине зарегистрировано 1 197 компаний с польскими владельцами, которые подали финансовую отчетность. В 2025 году доход крупнейших польских компаний составил 123,01 млрд. грн. Это на 20% больше, чем годом ранее.
Об этом свидетельствует исследование «Опендатабота», ссылаясь на данные Единого государственного реестра.

Сколько зарабатывают польские компании в Украине

Отмечается, что каждая 8-я польская компания получила доход более 100 млн грн — 146 компаний. Их доход составил 123,01 млрд грн в прошлом году. Это на 20% больше, чем в 2024 году.
Среди самых крупных польских компаний в Украине доминирует ритейл. Лидером стала компания ЛТП Украина, управляющая известными брендами одежды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Ее доход составил почти 17 млрд грн.
Далее следует Радеховский сахар с более чем 10 млрд грн.
В топ лидеров также вошли производитель мебели Модерн-Экспо и дистрибьютор автозапчастей Inter Cars Ukraine.
В то же время, некоторым компаниям удалось рекордно увеличить свой доход. Так, компания Элгард, работающая в сфере производства электроэнергии, нарастила свой доход в 38 раз — с 2,7 млн. грн. в 2024 году до 104,3 млн. грн. в 2025-м.
Значительные темпы показали компания СМП, которая занимается торговлей мясными продуктами — в 8 раз до 103,7 млн ​​грн дохода и Клико Украина, работающая в сфере торговли компьютерами — в 6,5 раза до 222,2 млн грн.

Где сосредоточен польский бизнес

Около трети бизнесов с польскими владельцами и доходом 100+ млн грн зарегистрированы в Киеве — 46 компаний, еще 16 — в Киевской области. Следует Львовщина — 37 компаний, далее Волынь (11) и Днепропетровщина (6).
Где сосредоточен польский бизнес, Инфографика: Опендатабот

В каких отраслях работают польские компании

Более трети польских компаний с доходом более 100 млн грн работает в сфере оптовой торговли — 54 бизнеса.
Далее — сфера сельского хозяйства (8), питания (7), ІТ и производства металлических изделий — по 5 компаний в каждой сфере.
В каких отраслях работают польские компании, Инфографика: Опендатабот
По материалам:
Finance.ua
