ТОП-10 украинских ІТ-компаний Сегодня 08:13 — Фондовый рынок

Доход лидеров ИТ-сферы в Украине снизился, Фото: freepik

Совокупный доход десяти крупнейших ІТ-компаний Украины по Индексу Опендатабота 2026 года составил 54,67 млрд грн, что на 3% меньше по сравнению с предыдущим годом. В то же время, порог входа в ТОП-10 практически не изменился: если в 2025 году он составлял 2,6 млрд грн, то в 2026-м — 2,69 млрд грн.

Тройка лидеров рейтинга осталась без изменений. Первое место традиционно занимает GlobalLogic Украина, сократившая доход на 7%, но увеличившая прибыль на 15% — до 748 млн грн.

В компании отмечают, что стабильность бизнеса обеспечивается диверсификацией портфеля клиентов и привлечением новых заказчиков.

Второе и третье места занимают компании EPAM. «Эпам Системз» снизила доход на 10% - до 10,22 млрд грн, тогда как «Эпам диджитал» продемонстрировала рост до 9,24 млрд грн.

Итого они сформировали 19,46 млрд грн дохода — это 36% от общего объема десятки. В то же время суммарная прибыль двух компаний сократилась до 1,78 млрд. грн.

Четвертую позицию третий год подряд удерживает Luxoft, доход которой снизился на 11% — до 4,85 млрд грн, а прибыль — на 16%, до 220 млн грн.

Пятое место заняла компания «Килобайт1024», ставшая одним из новичков рейтинга. Ее доход вырос вдвое — до 4,41 млрд грн, а прибыль достигла 2,49 млрд грн — самого высокого показателя среди участников ТОП-10.

В компании объясняют динамику сочетанием международных инвестиций, масштабирования бизнеса и активного внедрения решений на базе искусственного интеллекта.

ТОП-10 ІТ-компаний Украины, Инфографика: Опендатабот

Еще одно заметное обновление произошло в группе SoftServe. В рейтинг вошли две новые компании — SoftServe Digital и SoftServe Matrix. Первая заняла шестое место, увеличив доход в 1,7 раза — до 3,75 млрд грн, а прибыль — до 214 млн грн. SoftServe Matrix, созданная в 2024 году, получила 2,85 млрд грн дохода и нарастила прибыль в 2,8 раза — до 143 млн грн.

SoftServe Technologies выбыла из рейтинга. Совокупно две компании группы сформировали 12% дохода топ-10.

Седьмую позицию заняла Tietoevry Create Украина, которая сократила доход на 2% — до 3,01 млрд грн, увеличив прибыль на 17% — до 389 млн грн.

Intellias опустилась на девятое место после снижения дохода почти на треть — до 2,77 млрд грн. Прибыль компании сократилась более чем вдвое — до 136 млн грн.

Замыкает десятку Capgemini Украина, основанная в 2024 году. Компания продемонстрировала самые высокие темпы роста дохода среди лидеров — в 2,5 раза, до 2,69 млрд грн. Прибыль выросла на 5% - до 282,5 млн грн.

Из рейтинга выбыли SoftServe Technologies, Fintech Band, а также Favbet (Highload Solutions) и SQUAD Украина, у которых снизились доходы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.