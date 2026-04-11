Сколько молодых айтишников планируют уехать из Украины — опрос
Большинство IT-специалистов в возрасте до 22 лет, которые находятся в Украине и не проходят военную службу, не планируют надолго покидать страну. Чаще всего они рассматривают краткосрочные поездки с последующим возвращением.
Об этом свидетельствует опрос Dou.
Планы мужчин в ІТ 18−22 лет насчет выезда за границу
По данным опроса, навсегда планируют уехать из страны только 9% айтишников в возрасте от 18 до 22 лет. Не планируют уезжать 14% молодых специалистов.
Самым распространенным вариантом среди опрошенных являются короткие поездки за границу с возвращением — его избрали 36% респондентов.
Еще 18% планируют уехать за границу на определенный период, но с намерением вернуться позже.
В то же время 23% опрошенных заявили, что у них пока нет четких планов насчет выезда.
Ранее Finance.ua писал, что в Норвегии мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, за определенными исключениями, не смогут получить коллективную защиту, где временный вид на жительство предоставляется на основе групповой оценки.
Также мы отмечали, что, несмотря на ограничение выезда из Украины, за последний год в Германии фиксируют рост числа украинских мужчин в возрасте от 18 до 63 лет примерно на 52 тысячи.
