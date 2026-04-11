Сколько молодых айтишников планируют уехать из Украины — опрос Сегодня 16:06

Айтишники до 22 лет не планируют выезжать за границу

Большинство IT-специалистов в возрасте до 22 лет, которые находятся в Украине и не проходят военную службу, не планируют надолго покидать страну. Чаще всего они рассматривают краткосрочные поездки с последующим возвращением.

Об этом свидетельствует опрос Dou.

Планы мужчин в ІТ 18−22 лет насчет выезда за границу

По данным опроса, навсегда планируют уехать из страны только 9% айтишников в возрасте от 18 до 22 лет. Не планируют уезжать 14% молодых специалистов.

Самым распространенным вариантом среди опрошенных являются короткие поездки за границу с возвращением — его избрали 36% респондентов.

Еще 18% планируют уехать за границу на определенный период, но с намерением вернуться позже.

В то же время 23% опрошенных заявили, что у них пока нет четких планов насчет выезда.

Планы мужчин в ІТ 18−22 лет насчет выезда за границу, Инфографика: Dou

Ранее Finance.ua писал , что в Норвегии мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, за определенными исключениями, не смогут получить коллективную защиту, где временный вид на жительство предоставляется на основе групповой оценки.

Также мы отмечали , что, несмотря на ограничение выезда из Украины, за последний год в Германии фиксируют рост числа украинских мужчин в возрасте от 18 до 63 лет примерно на 52 тысячи.

