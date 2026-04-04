У Норвегії змінюють правила перебування для українських чоловіків призовного віку 04.04.2026, 18:25 — Світ

Чоловіки з України віком від 18 до 60 років більше не будуть під колективним захистом у Норвегії

У Норвегії чоловіки віком від 18 до 60 років, за певними винятками, не зможуть отримати колективний захист, де тимчасовий дозвіл на проживання надається на основі групової оцінки. Нові обмеження спрямовані на зменшення навантаження на муніципалітети та підтримку тих, хто вже перебуває у країні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду цієї країни.

Чому Норвегія змінює правила для українських чоловіків

За словами міністерки юстиції Астрі Аас-Хансен, з осені 2025 року до Норвегії прибуло надто багато людей, особливо молодих чоловіків.

Країна вже прийняла найбільше українців у скандинавському регіоні, що спричинило тиск на пропозицію послуг та нестачу житла у муніципалітетах.

Зміни мають врівноважити навантаження та допомогти тим українцям, які вже перебувають у країні, знайти роботу та самостійно себе забезпечувати.

«Ми також вважаємо важливим, щоб якомога більше людей залишалися в Україні, щоб зробити свій внесок у оборонну боротьбу та підтримувати українське суспільство», — зазначила міністерка.

Кому з українських чоловіків надаватимуть захист

Обмеження не стосуються чоловіків, які:

мають документи про звільнення від військової служби,

прибувають за програмою медичної евакуації,

самостійно піклуються про дітей, що перебувають з ними в Норвегії.

Українці, які вже мають тимчасовий колективний захист, залишаються під його дією і не підпадають під нові обмеження.

Раніше повідомлялося , що у Норвегії зросла кількість працевлаштованих українців серед тих, які приїхали в країну з початком повномасштабної війни. Станом на кінець 2025 року працевлаштованими були 27 тисяч українців з тих, які прибули до Норвегії через війну.

До цього Finance.ua зазначав , що незважаючи на обмеження виїзду з України, за останній рік у Німеччині фіксують зростання кількості українських чоловіків у віці від 18 до 63 років приблизно на 52 тисячі.

