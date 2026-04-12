Как изменился ІТ-рынок труда в первом квартале 2026 года Сегодня 08:17

ИТ-рынок труда в I квартале 2026, Фото: freepik

В марте на jobs.dou.ua было опубликовано 7987 вакансий для ІТ-специалистов — на полторы тысячи больше, чем в марте прошлого года. Это рекорд за последние 50 месяцев. 5 самых больших категорий по количеству вакансий сейчас — это маркетинг, аналитика, QA, HR, Sales. Близко к лидерам также военное дело.

Об этом говорится в аналитике Dou.

По данным аналитиков, всего за первый квартал было 22,9 тысяч вакансий — это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общее количество вакансий на jobs.dou.ua, Инфографика: Dou

Больше всего растут нетехнические направления

За I квартал количественно больше всего добавилось вакансий по маркетингу (+959), военному делу (+612), Sales (+525) и HR (+513). Из технических больше всего выросли направления QA (+418), Analyst (+342) и Hardware (+336).

Из разработочных категорий самый большой прирост за квартал у Node. js, .NET и Embedded.

Более чем в два раза возросло количество вакансий в категориях «Военное дело», Hardware, Unreal Engine, C++.

В марте было рекордное количество вакансий для Embedded (146), Hardware (235), SysAdmin (132).

С нетехническим рекорд у Finance (238), Legal (121), Marketing (845), Support (294).

Из разработочных направлений ощутимый рост есть только у С++ (108 вакансий сейчас, 56 — в прошлом году).

Количество вакансий в deftech/miltech достигло рекордных 1120 — это в 3,5 раза больше, чем в марте прошлого года.

Отклики кандидатов на deftech-вакансии тоже растут: в марте зафиксировали 8997. На одну вакансию в среднем приходится 8 откликов.

Конкуренция в ІТ

Аналитики отмечают, что конкуренция в ІТ выросла, ведь на рынок вышло больше кандидатов. В прошлом году ежемесячно на вакансии откликалось в среднем 19,4 тысяч кандидатов. С начала этого года ежемесячно более 20 тысяч специалистов. А в марте уже рекордные 22,8 тысяч кандидатов откликались на вакансии.

Общее количество откликов тоже возросло. В прошлом году кандидаты ежемесячно оставляли в среднем 109 000 откликов на вакансии на Dou. В марте была рекордная 131 тысяча откликов.

Наиболее конкурентные направления:

Front-end — 132 отклика на вакансию;

QA — 76;

Java — 61;

Project Manager — 61.

В категории HR, наоборот, снижение — 24 отклика на вакансию. В марте два года назад было 54 отклика.

В маркетинге конкуренция ниже средней — 14 откликов на одну вакансию

Самые активные компании по количеству размещенных вакансий

Среди компаний, наиболее активно ищущих работников, лидирует Skelar. Также в ТОПе — Genesis и 427 отдельная бригада беспилотных систем Рарог.

В общем, в списке стало значительно больше компаний, причастных к deftech (7 из 20 в I квартале): например, Blue-Bird.Tech, Frontline Robotics, Everstar, Eleven.

Из сервисных компаний наиболее активно сейчас ищут специалистов N-iX и ​​Ciklum.

20 самых активных компаний по количеству размещенных вакансий, Инфографика: Dou

Как мы уже упоминали , большинство IT-специалистов в возрасте до 22 лет, которые сейчас находятся в Украине и не проходят военную службу, не планируют надолго покидать страну. Чаще они рассматривают краткосрочные поездки с последующим возвращением.

Также отмечалось , что каждая гривна, сгенерированная в ІТ-секторе, приносит еще 1,09 грн. в других отраслях. В то же время, один ІТ-специалист обеспечивает работой еще 2,29 человек в смежных сферах.

Dou

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.