В Украине выросло количество забронированных айтишников: кого бронируют чаще всего

17% IT-специалистов в Украине имеют бронирование от мобилизации, Фото: freepik

В Украине за полгода выросла доля забронированных IT-специалистов с 13% до 17%. Медианная зарплата айтишников с бронированием снизилась. Чаще бронируют в крупных и средних компаниях, государственных учреждениях, IT-отделах не IT-компаний (банки, телеком, ритейл) и в сфере DefTech.

Об этом свидетельствует исследование Dou.

Сколько айтишников в Украине имеют бронирование от мобилизации

По результатам опроса, 17% мужчин в IT на данный момент имеют бронирование от своего основного работодателя. За полгода этот показатель вырос: летом 2025 года таких было 13%.

около 5% имеют бронирование или отсрочку на второй не основной работе обычно не в IT-компаниях. Пол года назад таких было 4%;

отсрочке есть еще у 14% опрошенных. За полгода этот показатель несколько снизился: раньше он составлял 15%.

21% не подлежат мобилизации по разным причинам, летом 2025 года таких было 24%. Главные причины — возраст (до 25 или более 60 лет), состояние здоровья, а также уже пройдена служба (ветераны).

За полгода доля военнообязанных без бронирования сократилась с 44% до 39% в декабре 2025 года. Среди основных причин: компания вообще не бронирует работников (у более половины незабронированных специалистов).

Что с бронированием айтишников в Украине, Инфографика: Dou

Кого в IT бронируют чаще всего

Самые высокие доли забронированных — среди специалистов уровня Lead+ (31%) и менеджеров (34%). Доля забронированных выросла и среди сеньоров — с 13% до 17%, а также среди специалистов без тайтла — с 13% до 24%.

Меньше всего забронированных среди Middle (12%) и Junior (4%). Среди джуниоров значительная часть еще не подлежит мобилизации по возрасту.

Чаще других бронирование получают аналитики (29%), Support-специалисты (26%), системные администраторы (25%) и специалисты по DevOps&SRE (21%).

Меньше забронированных, чем в среднем по отрасли, среди Software Engineers (14%) и QA-специалистов (12%), а также Design и UI/UX-специалистов (12%). В других специализациях показатели близки к среднему уровню — 17%.

Как опыт работы и тип компании влияют на бронирование

Статус бронирования зависит от стажа работы: чем больше опыт в IT, тем выше вероятность иметь бронирование от работодателя.

Среди специалистов с опытом более 10 лет забронировано 24%, в категории 6−9 лет — 18%. Несколько ниже доля забронированных среди IT-специалистов с опытом 3−5 лет (13%) и до 2 лет (7%). За полгода доля забронированных выросла, без исключения, во всех группах по стажу.

Читайте также Где найти работу в Military Tech: 10 вакансий в оборонной индустрии

Больше всего забронированных среди работников DefTech/Miltech (58%) и государственных учреждений (43%), поменьше — в IT-отделах не-IT компаний (33%).

В продуктовых компаниях бронирование от работодателя имеют 19% специалистов, в сервисных — 14%, в стартапах — 13%, а в аутстафинговых — 11%.

Тип, размер компании и статус бронирования, Інфографіка: Dou

Чем больше компания, тем выше доля забронированных айтишников. Больше всего таких специалистов в компаниях, где работает более 1000 человек: бронирование имеют 26%. В компаниях со штатом от 200 до 1000 работников этот показатель составляет 22%. Среди IT-специалистов, работающих в самых маленьких компаниях — до 10 человек — забронировано всего 7%.

Медианная зарплата забронированных специалистов снизилась

Наивысшую медианную зарплату получают айтишники, забронированные на второй работе (т.е. получившие бронирование не от своего основного IT-работодателя) — $4000. Это существенно больше медианной зарплаты во всей выборке ($3000).

Несколько ниже медианная зарплата у тех, у кого отсрочка, — $3700.

Читайте также Сколько зарабатывают разработчики в Украине

У специалистов, забронированных работодателем, медианная зарплата составляет $3500. За полгода их медианная компенсация уменьшилась на $433. Айтишники, забронированные на второй работе, а также специалисты с отсрочкой, наоборот, прибавили по $200 к медиане.

Самый низкий уровень компенсации сохраняется у не подлежащих мобилизации айтишников — $1837, что значительно меньше медианы в выборке в целом. Это самые молодые специалисты, которые по возрасту не подлежат мобилизации и только начинают карьеру в IT.

Сколько зарабатывают и статус бронирования, Инфографика: Dou

Где в Украине больше всего забронированных айтишников

Наибольшая доля забронированных IT-специалистов — в Киеве. За полгода этот показатель вырос с 16% до 21%.

Ниже средних показателей — в Одессе, Луцке, Николаеве, Виннице и Ровно. Самые маленькие части забронированных айтишников — в Харькове (9%), Черновцах (8%) и Сумах (5%).

За полгода доля забронированных специалистов значительно выросла, кроме Киева, во Львове (с 13% до 17%), Кропивницком (с 2% до 15%) и Луцке (с 2% до 11%).





По материалам: Dou

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.