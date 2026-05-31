Работодатели все чаще разочаровываются в «поколении ИИ»: у молодых специалистов знания поверхностные

Выпускники, активно использовавшие искусственный интеллект во время обучения, часто имеют более слабые навыки анализа, грамотности и живой коммуникации. Молодые работники, которых считали AI-native (то есть выросшими рядом с технологиями искусственного интеллекта), на практике демонстрируют поверхностный уровень знаний.

Об этом рассказал Financial Times один из финансистов из Нью-Йорка.

По его словам, компания даже начала меньше ориентироваться на выпускников STEM-специальностей, хорошо владеющих AI-инструментами, обращая внимание на студентов гуманитарных направлений.

«Нам нужно критическое мышление, а не только искусственный интеллект», — отметил собеседник издания.

В последние годы в медиа все чаще появляются материалы об ухудшении грамотности, социальных навыков и способности к критическому мышлению среди студентов. В то же время, авторы отмечают, что эти тенденции существовали и раньше, но распространение AI могло их дополнительно усилить.

Преподаватели также обращают внимание, что студенты все больше используют ChatGPT для выполнения учебных заданий. По их мнению, это влияет не только на качество письменных работ, но и способность студентов участвовать в живых дискуссиях.

Профессор этики California State University, Chico Трой Джоллимор в комментарии для The New Yorker в 2025 году заявил , что «огромное количество студентов будет выходить из университетов с дипломами и будет приходить на работу, по сути, неграмотными».

Несмотря на активные разговоры о важности AI-грамотности, бизнес все еще в значительной степени полагается на базовые навыки: умение читать, анализировать информацию и самостоятельно формулировать мысли.

