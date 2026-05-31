Популярные специальности среди абитуриентов за последние пять лет (инфографика)

Сегодня 21:19

Самые популярные специальности последних 5 лет

В Украине стартовала основная сессия НМТ, результаты которого в значительной степени окажут влияние на выбор учебных заведений и специальностей абитуриентами. Подача заявок на поступление начнется 19 июля — после регистрации электронного кабинета на портале ЕГЭБО.

«Слово и дело» рассказывает , какие специальности чаще всего выбирали абитуриенты в последние годы.

Какие специальности были самыми популярными до войны

В последний год перед полномасштабным вторжением наибольший интерес абитуриентов вызвала филология — 59,2 тысяч поданных заявок. С небольшим отрывом идет право — 58,8 тысяч заявок.

Почти 50 тысяч поступающих рассматривали поступление на менеджмент и компьютерные науки, и еще 35 тысяч подали заявки на педагогические специальности.

Как война изменила выбор абитуриентов

Главный тренд в выборе специальности после начала большой войны — это стабильный рост популярности психологии, вызванный увеличением актуальности этого направления в непростое для страны время.

Если в 2021 году психология даже не попала в пятерку лидеров, то в 2022 году на нее подали 34,1 тысяч заявок. Ежегодно число заявок только росло, и в 2025 году составило 55,6 тысяч.

Филология, почти вдвое утратившая популярность среди поступающих в 2022 году (36,6 тысячи заявлений против 59,2 тысячи годом ранее), в дальнейшем восстановила свои позиции, хотя и не вернула былое первенство. В 2025 году абитуриенты подали на эту специальность 55,9 тысяч заявок.

В 2022 году упало количество заявок на все специальности. Поэтому хоть право и набрало 44,2 тысяч заявок на поступление, но оказалось самой популярной специальностью в год вторжения — так же, как и в следующем, 2023 году.

Однако в 2024 году абитуриенты подали уже 40,3 тысяч заявок на юридические специальности, а в прошлом году право даже не вошло в пятерку лидеров.

Также из пятерки лидеров выпали компьютерные науки. После начала полномасштабного вторжения их популярность упала всего на несколько тысяч заявок, но в 2024 году податься на них решили всего лишь 33,1 тысячи абитуриентов.

Таким образом, в 2025 году в топ направлений по количеству заявок не вошла ни одна техническая специальность. Зато появились две новые — маркетинг и экономика (вместе с международными экономическими отношениями), которые набрали 37,6 и 33,5 тысяч заявлений соответственно.

Список самых популярных специальностей в прошлом году возглавил менеджмент. Управленческое направление стабильно находится в пятерке лидеров и набрало наибольшее количество заявок за все проанализированные 5 лет — 69,4 тысяч.

