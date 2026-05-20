Проезд в Киеве: изменится ли что-то для студентов и учащихся

В КГГА напомнили, что стоимость проезда в столице не пересматривалась с 2018 года. Необходимость обновления тарифов объясняют ростом затрат на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.
Ввести новые тарифы планируется с 15 июля 2026 года после завершения процедур регуляторной политики, а также консультаций с общественностью и профсоюзами.
Напомним, в Киеве предлагается установить стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн. В то же время для пассажиров, регулярно пользующихся городским транспортом, предусмотрена система скидок на проездные билеты. Об этом сообщает Департамент экономики и инвестиций КГГА.