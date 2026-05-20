Проезд в Киеве: изменится ли что-то для студентов и учащихся

В Киеве хотят установить стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн. Речь идет о трамваях, троллейбусах, автобусах, метро.
Киевская городская государственная администрация отметила, что для студентов и учащихся сохраняются льготные условия:
  • студенты будут платить 50% стоимости месячного проездного;
  • учащиеся во время учебного года будут пользоваться транспортом бесплатно, а летом со скидкой 75%.
Отдельно планируется ввести пересадочный билет за 60 грн, который позволит безлимитно пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут.
В КГГА напомнили, что стоимость проезда в столице не пересматривалась с 2018 года. Необходимость обновления тарифов объясняют ростом затрат на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.
Ввести новые тарифы планируется с 15 июля 2026 года после завершения процедур регуляторной политики, а также консультаций с общественностью и профсоюзами.
В Киеве предлагается установить стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн. В то же время для пассажиров, регулярно пользующихся городским транспортом, предусмотрена система скидок на проездные билеты.
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
