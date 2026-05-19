В Киеве проездной билет может стать дороже, чем в Вене и Будапеште, — эксперт

В Киеве хотят сделать один из самых дорогих проездных в Европе, так что у людей не будет стимула пользоваться общественным транспортом.
Об этом в эфире Новости.LIVE сказал соучредитель общественной организации «Пассажиры Киева» Александр Гречко.
Говоря о планах по повышению цен на проезд в общественном транспорте столицы, он отметил, что предлагаемые цифры «космические» и «взятые с потолка».
«Мы посчитали, что это просто кто-то в Департаменте экономики КГГА умножил действующие тарифы на 3,75, и все… Никаких, мы так понимаем, аналитик, наблюдений по поводу того, как происходит тарифообразование в Европе, в европейских столицах, городах, не происходило», — сказал Гречко.
Так, говорит он, у людей не будет стимула пользоваться общественным транспортом, и выгоднее будет ездить на работу на автомобиле на бензине.
«Тем более, если посмотреть на стоимость проездного — 4875 гривен, то это один из самых дорогих проездных в Европе… Это немного дешевле, чем в Лондоне и Амстердаме, но точно дороже, чем в Вене, Праге, Будапеште или Варшаве, и еще во многих европейских городах», — подчеркнул Гречко.
Он привел пример, что в Будапеште, Варшаве и Праге цена проездного составляет ориентировочно 1100 — 1200 грн.
Напомним, в Киеве предлагают установить стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн. В то же время для пассажиров, регулярно пользующихся городским транспортом, предусмотрена система скидок на проездные билеты.
Там отмечают, что последний раз стоимость проезда в столице пересматривали в 2018 году. Необходимость обновления тарифов объясняют потребностью приблизить их к экономически обоснованному уровню и ростом расходов транспортных предприятий на электроэнергию, топливо, оплату труда, содержание инфраструктуры и сокращением пассажиропотока.
По материалам:
УНІАН
