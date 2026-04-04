0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Один український айтівець забезпечує понад два робочі місця в суміжних сферах

1855
Скільки грошей генерує ІТ-сектор для інших галузей
Скільки грошей генерує ІТ-сектор для інших галузей
Кожна гривня, згенерована в ІТ-секторі, приносить ще 1,09 грн в інших галузях. Водночас один ІТ-фахівець забезпечує роботою ще 2,29 людей у суміжних сферах.
Такі дані представили під час конференції Tech360: Policy Meets Technology, повідомляє DOU.
Нині український ІТ-сектор формує близько 3,2% ВВП та забезпечує $6,6 млрд експорту, що становить понад 40% експорту послуг.
«Сьогодні український ІТ-ринок — це $7,85 млрд, понад 305 тисяч фахівців і більше 2 тисяч компаній, які працюють як на глобальному, так і на внутрішньому ринку», — зазначає виконавча директорка Асоціації IT Ukraine Марія Шевчук.

Скільки податків заплатив ІТ-бізнес України у 2025 році

Раніше Finance.ua писав, що у 2025 році обсяги обов’язкових платежів, сплачених ІТ-сектором, зросли на 33,2%. Податкові надходження збільшилися на 35%, а надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) — на 23%. Загальна сума платежів за рік становила 58,6 млрд грн.
Упродовж 2025 року ІТ-компанії та ФОПи сплатили до державного бюджету 50,53 млрд грн, що на 35% більше, ніж у 2024 році. З цієї суми:
  • 32,94 млрд грн сплатили юридичні особи;
  • 17,59 млрд грн — фізичні особи-підприємці.
Найбільші надходження були зафіксовані у IV кварталі — понад 13 млрд грн.
За матеріалами:
Dou
РоботаIT
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems