Один український айтівець забезпечує понад два робочі місця в суміжних сферах 04.04.2026, 08:02

Скільки грошей генерує ІТ-сектор для інших галузей

Кожна гривня, згенерована в ІТ-секторі, приносить ще 1,09 грн в інших галузях. Водночас один ІТ-фахівець забезпечує роботою ще 2,29 людей у суміжних сферах.

Такі дані представили під час конференції Tech360: Policy Meets Technology, повідомляє DOU.

Нині український ІТ-сектор формує близько 3,2% ВВП та забезпечує $6,6 млрд експорту, що становить понад 40% експорту послуг.

«Сьогодні український ІТ-ринок — це $7,85 млрд, понад 305 тисяч фахівців і більше 2 тисяч компаній, які працюють як на глобальному, так і на внутрішньому ринку», — зазначає виконавча директорка Асоціації IT Ukraine Марія Шевчук.

Скільки податків заплатив ІТ-бізнес України у 2025 році

Раніше Finance.ua писав , що у 2025 році обсяги обов’язкових платежів, сплачених ІТ-сектором, зросли на 33,2%. Податкові надходження збільшилися на 35%, а надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) — на 23%. Загальна сума платежів за рік становила 58,6 млрд грн.

Упродовж 2025 року ІТ-компанії та ФОПи сплатили до державного бюджету 50,53 млрд грн, що на 35% більше, ніж у 2024 році. З цієї суми:

32,94 млрд грн сплатили юридичні особи;

17,59 млрд грн — фізичні особи-підприємці.

Найбільші надходження були зафіксовані у IV кварталі — понад 13 млрд грн.

