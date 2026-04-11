Скільки молодих айтівців планують виїхати з України — опитування

Більшість IT-фахівців віком до 22 років, які наразі перебувають в Україні та не проходять військову службу, не планують довгостроково залишати країну. Найчастіше вони розглядають короткострокові поїздки з подальшим поверненням.
Про це свідчить опитування Dou.

Плани чоловіків в ІТ 18−22 років щодо виїзду за кордон

За даними опитування, назавжди планують виїхати з країни лише 9% айтівців у віці від 18 до 22 років. Не планують виїжджати 14% молодих фахівців.
Найпоширенішим варіантом серед опитаних є короткі поїздки за кордон із поверненням — його обрали 36% респондентів.
Ще 18% планують поїхати за кордон на певний період, але з наміром повернутися пізніше.
Водночас 23% опитаних заявили, що поки не мають чітких планів щодо виїзду.
Інфографіка: Dou
Раніше Finance.ua писав, що у Норвегії чоловіки віком від 18 до 60 років, за певними винятками, не зможуть отримати колективний захист, де тимчасовий дозвіл на проживання надається на основі групової оцінки.
Також ми зазначали, що незважаючи на обмеження виїзду з України, за останній рік у Німеччині фіксують зростання кількості українських чоловіків у віці від 18 до 63 років приблизно на 52 тисячі.
