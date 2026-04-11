Скільки молодих айтівців планують виїхати з України — опитування Сьогодні 16:06

Айтівці до 22 років не планують виїжджати за кордон

Більшість IT-фахівців віком до 22 років, які наразі перебувають в Україні та не проходять військову службу, не планують довгостроково залишати країну. Найчастіше вони розглядають короткострокові поїздки з подальшим поверненням.

Про це свідчить опитування Dou.

Плани чоловіків в ІТ 18−22 років щодо виїзду за кордон

За даними опитування, назавжди планують виїхати з країни лише 9% айтівців у віці від 18 до 22 років. Не планують виїжджати 14% молодих фахівців.

Найпоширенішим варіантом серед опитаних є короткі поїздки за кордон із поверненням — його обрали 36% респондентів.

Ще 18% планують поїхати за кордон на певний період, але з наміром повернутися пізніше.

Водночас 23% опитаних заявили, що поки не мають чітких планів щодо виїзду.

Інфографіка: Dou

Раніше Finance.ua писав , що у Норвегії чоловіки віком від 18 до 60 років, за певними винятками, не зможуть отримати колективний захист, де тимчасовий дозвіл на проживання надається на основі групової оцінки.

Також ми зазначали , що незважаючи на обмеження виїзду з України, за останній рік у Німеччині фіксують зростання кількості українських чоловіків у віці від 18 до 63 років приблизно на 52 тисячі.

