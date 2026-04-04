Один украинский айтишник обеспечивает более двух рабочих мест в смежных сферах

Сколько денег генерирует ИТ-сектор для других отраслей
Каждая гривна, сгенерированная в ІТ-секторе, приносит еще 1,09 грн в других отраслях. В то же время, один ІТ-специалист обеспечивает работой еще 2,29 человек в смежных сферах.
Такие данные представили на конференции Tech360: Policy Meets Technology, сообщает DOU.
В настоящее время украинский ІТ-сектор формирует около 3,2% ВВП и обеспечивает $6,6 млрд экспорта, что составляет более 40% экспорта услуг.
«Сегодня украинский ІТ-рынок — это $7,85 млрд, более 305 тысяч специалистов и более 2 тысяч компаний, работающих как на глобальном, так и на внутреннем рынке», — отмечает исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук.

Сколько налогов заплатил ІТ-бизнес Украины в 2025 году

Ранее Finance.ua писал, что в 2025 году объемы обязательных платежей, уплаченных ІТ-сектором, выросли на 33,2%. Налоговые поступления увеличились на 35%, а поступления единого социального взноса (ЕСВ) — на 23%. Общая сумма платежей за год составила 58,6 млрд грн.
В течение 2025 года ІТ-компании и ФЛП уплатили в государственный бюджет 50,53 млрд грн, что на 35% больше, чем в 2024 году. Из этой суммы:
  • 32,94 млрд грн уплатили юридические лица;
  • 17,59 млрд грн — физические лица-предприниматели.
Наибольшие поступления были зафиксированы в IV квартале — более 13 млрд грн.
По материалам:
Dou
