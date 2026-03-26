Revolut увеличил прибыль почти на 60%
Британский необанк Revolut зафиксировал стремительный рост прибыли на 57% за 2025 год, достигнув отметки в 1,7 млрд фунтов стерлингов (примерно $2,1 млрд).
Об этом сообщает The Guardian.
Финансовые результаты
Несмотря на финансовые успехи и недавнее получение полноценной банковской лицензии в Великобритании, Revolut признал значительные репутационные угрозы.
Основную обеспокоенность вызывает работа с криптовалютами и искусственным интеллектом, поскольку эти отрасли потребляют огромное количество энергии, цены на которую выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке.
В настоящее время финтех-компания обслуживает более 68 млн клиентов и готовится к масштабной экспансии на рынке США, где уже подана заявка на получение лицензии.
Руководитель Revolut Ник Сторонский указал, что операционная модель компании позволяет сохранять высокую прибыльность во время глобального расширения. В то же время, в отчете за 2025 год отмечается, что изменение общественных настроений относительно углеродного следа цифровых активов может снизить спрос на услуги банка.
В 2025 году оценка финансового учреждения составила $75 млрд.
Изменения в корпоративной политике
Помимо расширения банковских услуг, компания продолжает реформировать внутреннюю корпоративную культуру. В частности, была обновлена система оценки персонала «Karma», чтобы сделать процесс начисления бонусов более прозрачным и понятным для сотрудников.
