0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Revolut увеличил прибыль почти на 60%

Фондовый рынок
9
Revolut увеличил прибыль почти на 60%
Revolut увеличил прибыль почти на 60%
Британский необанк Revolut зафиксировал стремительный рост прибыли на 57% за 2025 год, достигнув отметки в 1,7 млрд фунтов стерлингов (примерно $2,1 млрд).
Об этом сообщает The Guardian.

Финансовые результаты

Несмотря на финансовые успехи и недавнее получение полноценной банковской лицензии в Великобритании, Revolut признал значительные репутационные угрозы.
Основную обеспокоенность вызывает работа с криптовалютами и искусственным интеллектом, поскольку эти отрасли потребляют огромное количество энергии, цены на которую выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке.
В настоящее время финтех-компания обслуживает более 68 млн клиентов и готовится к масштабной экспансии на рынке США, где уже подана заявка на получение лицензии.
Руководитель Revolut Ник Сторонский указал, что операционная модель компании позволяет сохранять высокую прибыльность во время глобального расширения. В то же время, в отчете за 2025 год отмечается, что изменение общественных настроений относительно углеродного следа цифровых активов может снизить спрос на услуги банка.
В 2025 году оценка финансового учреждения составила $75 млрд.

Изменения в корпоративной политике

Помимо расширения банковских услуг, компания продолжает реформировать внутреннюю корпоративную культуру. В частности, была обновлена ​​система оценки персонала «Karma», чтобы сделать процесс начисления бонусов более прозрачным и понятным для сотрудников.
По материалам:
Фінансовий клуб
RevolutНеобанкБанки мира
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems