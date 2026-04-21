Будущий премьер Венгрии Петер Мадяр сделал заявление по поводу замороженных активов «Ощадбанка»

Будущий премьер Венгрии Мадяр ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении обсудить возврат Украине арестованных активов «Ощадбанка».

Об этом пишет Telex

На пресс-конференции Мадяр сказал, что будет обсуждать этот вопрос только после своего официального вступления в должность. При этом он добавил, что у него «есть более важные вопросы» к украинскому президенту.

Комментируя саму ситуацию с арестом украинских активов, Мадяр отметил, что пока не знает всех деталей.

«Мы не знаем правды, мы тоже видели пропагандистские новости», — сказал он, добавив, что многие детали пока неясны.

Он также попросил проявить в этом вопросе «терпение и здравый смысл».

Читайте также Задержание инкассаторов Ощадбанка в Венгрии: Венгрия придумала новые обвинения

Ранее Зеленский сказал, что будет обсуждать с Мадяром вопрос возврата денег «Ощадбанка».

«Деньги хотелось бы вернуть все-таки. Будем говорить уже с Мадяром, я думаю, что должны вернуть», — заявил Зеленский, добавив, что экс-премьер Венгрии Виктор Орбан «похитил» эти деньги.

Читайте также Ощадбанк вернул свои инкассаторские автомобили, деньги и ценности пока остались в Венгрии

Напомним, 5 марта в Венгрии были задержаны сотрудники государственного «Ощадбанка» вместе с инкассаторскими автомобилями и ценностями. Семь задержанных граждан Украины — сотрудники государственного банка, которые управляли двумя служебными машинами, которые выполняли рейс между Австрией и Украиной и перевозили наличные деньги в рамках регулярного сотрудничества между государственными банковскими учреждениями.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.