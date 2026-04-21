0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Будущий премьер Венгрии Петер Мадяр сделал заявление по поводу замороженных активов «Ощадбанка»

Фондовый рынок
155
Будущий премьер Венгрии Мадяр ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении обсудить возврат Украине арестованных активов «Ощадбанка».
Об этом пишет Telex.
На пресс-конференции Мадяр сказал, что будет обсуждать этот вопрос только после своего официального вступления в должность. При этом он добавил, что у него «есть более важные вопросы» к украинскому президенту.
Комментируя саму ситуацию с арестом украинских активов, Мадяр отметил, что пока не знает всех деталей.
«Мы не знаем правды, мы тоже видели пропагандистские новости», — сказал он, добавив, что многие детали пока неясны.
Он также попросил проявить в этом вопросе «терпение и здравый смысл».
Ранее Зеленский сказал, что будет обсуждать с Мадяром вопрос возврата денег «Ощадбанка».
«Деньги хотелось бы вернуть все-таки. Будем говорить уже с Мадяром, я думаю, что должны вернуть», — заявил Зеленский, добавив, что экс-премьер Венгрии Виктор Орбан «похитил» эти деньги.
Напомним, 5 марта в Венгрии были задержаны сотрудники государственного «Ощадбанка» вместе с инкассаторскими автомобилями и ценностями. Семь задержанных граждан Украины — сотрудники государственного банка, которые управляли двумя служебными машинами, которые выполняли рейс между Австрией и Украиной и перевозили наличные деньги в рамках регулярного сотрудничества между государственными банковскими учреждениями.
По материалам:
Finance.ua
Ощадбанк
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems