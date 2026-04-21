Будущий премьер Венгрии Петер Мадяр сделал заявление по поводу замороженных активов «Ощадбанка»
Будущий премьер Венгрии Мадяр ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении обсудить возврат Украине арестованных активов «Ощадбанка».
Об этом пишет Telex.
На пресс-конференции Мадяр сказал, что будет обсуждать этот вопрос только после своего официального вступления в должность. При этом он добавил, что у него «есть более важные вопросы» к украинскому президенту.
Комментируя саму ситуацию с арестом украинских активов, Мадяр отметил, что пока не знает всех деталей.
«Мы не знаем правды, мы тоже видели пропагандистские новости», — сказал он, добавив, что многие детали пока неясны.
Он также попросил проявить в этом вопросе «терпение и здравый смысл».
Ранее Зеленский сказал, что будет обсуждать с Мадяром вопрос возврата денег «Ощадбанка».
«Деньги хотелось бы вернуть все-таки. Будем говорить уже с Мадяром, я думаю, что должны вернуть», — заявил Зеленский, добавив, что экс-премьер Венгрии Виктор Орбан «похитил» эти деньги.
Напомним, 5 марта в Венгрии были задержаны сотрудники государственного «Ощадбанка» вместе с инкассаторскими автомобилями и ценностями. Семь задержанных граждан Украины — сотрудники государственного банка, которые управляли двумя служебными машинами, которые выполняли рейс между Австрией и Украиной и перевозили наличные деньги в рамках регулярного сотрудничества между государственными банковскими учреждениями.
Также по теме
«Центрэнерго» вышло из дефолта и отчитывается о рекордных доходах за 2025 год
Продажи Apple и Samsung выросли на фоне обвала рынка смартфонов
Доход компаний с польскими владельцами в Украине вырос на 20% за год
ТОП-10 украинских ІТ-компаний
ТОП-5 подержанных iPhone по цене до 500 долларов
В «Киевстаре» прокомментировали потенциальное объединение вышек с Vodafone