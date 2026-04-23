Место для вашей рекламы

Крупнейшая сеть продуктовых магазинов в Полтавской области раздробила бизнес на 3,5 тысячи ФЛП

Криминал
В 2023 году эта сеть входила в топ-10 продуктовых ритейлеров Украины, gp.gov.ua
Офис Генерального прокурора разоблачил масштабную схему уклонения от налогов, которую годами использовала группа компаний, продающая потребительские товары в нескольких регионах Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Детали схемы

Суть схемы заключалась в «дроблении» бизнеса. Вместо того, чтобы работать как одна крупная компания и платить налоги на прибыль и НДС, бизнес формально разделили на тысячи мелких предпринимателей.
В 2022—2024 годах к схеме привлекли более 3,5 тыс. ФЛП. Часть из них были реальными работниками магазинов: они работали как продавцы или персонал, но официально не являлись наемными работниками, а числились отдельными предпринимателями. Это позволяло компании платить гораздо меньше налогов.
Во время обысков правоохранители изъяли документы ФЛП, банковские карты, черновые записи, компьютерную технику и неучтенные наличные., gp.gov.ua
Другая часть ФЛП — это люди, которые фактически не вели бизнес. Их находили среди социально уязвимых групп и за небольшое вознаграждение оформляли на них предпринимательскую деятельность. Они передавали свои документы и банковские счета, использовавшиеся в схеме. Все эти предприниматели существовали как отдельные субъекты только на бумаге. На самом деле они являлись частью единого бизнеса с централизованным управлением.
Организаторы контролировали обороты каждого ФЛП, чтобы не превышать установленные лимиты и оставаться на упрощенной системе налогообложения. Фактически это позволяло большой сети работать как тысячи малых бизнесов и минимизировать налоговую нагрузку.
В организацию схемы были привлечены десятки лиц, регистрировавших ФЛПы, вели «теневую» бухгалтерию, выплачивали зарплату в конвертах и ​​координировали работу всей системы.
По предварительным оценкам, в результате таких действий налог на прибыль был занижен на сумму более 386 млн грн.
Что известно о компании

В 2023 году эта сеть входила в топ-10 продуктовых ритейлеров Украины по количеству магазинов и работала в нескольких областях центральной и северной части страны.
В Бюро экономической безопасности добавили, что речь идет о крупнейшей локальной сети продуктовых магазинов Полтавской области, которая насчитывает более 400 магазинов и работает в семи областях Украины. В частности, в Полтавской, Киевской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской.
Распределение бизнеса между многими ФЛП позволяло избегать уплаты налогов, esbu.gov.ua

Результаты обысков

В ходе обысков в офисах и на складах правоохранители изъяли документы ФЛП (регистрационные, бухгалтерские и налоговые), банковские карты, черновые записи, компьютерную технику и неучтенные наличные.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных и подсчитывают сумму ущерба, причиненного государственному бюджету.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоПрокуратураДеньги
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
