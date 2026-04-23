Крупнейшая сеть продуктовых магазинов в Полтавской области раздробила бизнес на 3,5 тысячи ФЛП Сегодня 18:10 — Криминал

В 2023 году эта сеть входила в топ-10 продуктовых ритейлеров Украины

Офис Генерального прокурора разоблачил масштабную схему уклонения от налогов, которую годами использовала группа компаний, продающая потребительские товары в нескольких регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Детали схемы

Суть схемы заключалась в «дроблении» бизнеса. Вместо того, чтобы работать как одна крупная компания и платить налоги на прибыль и НДС, бизнес формально разделили на тысячи мелких предпринимателей.

В 2022—2024 годах к схеме привлекли более 3,5 тыс. ФЛП. Часть из них были реальными работниками магазинов: они работали как продавцы или персонал, но официально не являлись наемными работниками, а числились отдельными предпринимателями. Это позволяло компании платить гораздо меньше налогов.

Во время обысков правоохранители изъяли документы ФЛП, банковские карты, черновые записи, компьютерную технику и неучтенные наличные.

Другая часть ФЛП — это люди, которые фактически не вели бизнес. Их находили среди социально уязвимых групп и за небольшое вознаграждение оформляли на них предпринимательскую деятельность. Они передавали свои документы и банковские счета, использовавшиеся в схеме. Все эти предприниматели существовали как отдельные субъекты только на бумаге. На самом деле они являлись частью единого бизнеса с централизованным управлением.

Организаторы контролировали обороты каждого ФЛП, чтобы не превышать установленные лимиты и оставаться на упрощенной системе налогообложения. Фактически это позволяло большой сети работать как тысячи малых бизнесов и минимизировать налоговую нагрузку.

В организацию схемы были привлечены десятки лиц, регистрировавших ФЛПы, вели «теневую» бухгалтерию, выплачивали зарплату в конвертах и ​​координировали работу всей системы.

По предварительным оценкам, в результате таких действий налог на прибыль был занижен на сумму более 386 млн грн.

Что известно о компании

В 2023 году эта сеть входила в топ-10 продуктовых ритейлеров Украины по количеству магазинов и работала в нескольких областях центральной и северной части страны.

В Бюро экономической безопасности добавили, что речь идет о крупнейшей локальной сети продуктовых магазинов Полтавской области, которая насчитывает более 400 магазинов и работает в семи областях Украины. В частности, в Полтавской, Киевской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской.

Результаты обысков

В ходе обысков в офисах и на складах правоохранители изъяли документы ФЛП (регистрационные, бухгалтерские и налоговые), банковские карты, черновые записи, компьютерную технику и неучтенные наличные.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных и подсчитывают сумму ущерба, причиненного государственному бюджету.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.