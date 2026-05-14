Солнечный самолет, облетевший Землю, завершил историю катастрофой

Один из самых известных экспериментальных самолетов ХХ века завершил свой путь трагически. Аппарат, вошедший в историю благодаря кругосветному полету без капли горючего, был уничтожен во время испытаний.

Экспериментальный самолет Solar Impulse 2, ставший мировым символом экологической авиации после первого в истории кругосветного полета исключительно на солнечной энергии, был потерян во время автономного тестового полета над акваторией Мексиканского залива.

Об этом пишет Gizmodo

По данным National Transportation Safety Board, авария произошла 4 мая. Беспилотный летательный аппарат потерял электропитание во время испытательной миссии, после чего упал в воду и был полностью уничтожен.

Поскольку на борту не было экипажа, жертв и пострадавших удалось избежать. Эта катастрофа поставила точку в более чем десятилетней истории одного из самых амбициозных проектов в сфере устойчивой авиации, который когда-то должен был продемонстрировать, что полеты без использования традиционного топлива — не фантастика, а реальность.

Как Solar Impulse 2 изменил историю авиации

Самолет был создан в 2015 году швейцарским психиатром и авиатором Bertrand Piccard и предпринимателем André Borschberg.

До этого они уже вошли в историю благодаря первому беспосадочному полету на воздушном шаре вокруг света. Их новой целью стала еще более амбициозная задача — осуществить полный облет Земли на самолете, запитанном исключительно от энергии Солнца.

Размах его крыльев составил 70 метров — больше, чем у многих пассажирских авиалайнеров. При этом масса конструкции из углеродного волокна составляла всего 2 313 килограммов. На поверхности крыльев было размещено 17 248 солнечных элементов, которые обеспечивали пиковую мощность до 66 киловатт.

Негерметичная кабина содержала кислородные запасы и оборудование для длительных полетов, что позволяло подниматься на высоту до 11 887 метров.

Без капли топлива

Исторический полет стартовал с Abu Dhabi 9 марта 2015 года. В течение следующих 16,5 месяцев экипаж совершил 17 остановок в разных частях света.

Пилоты поочередно управляли самолетом, преодолевая тысячи километров исключительно за счет накопившейся днем ​​солнечной энергии.

Финальным этапом маршрута стала посадка в Египте, после чего 26 июля 2016 года самолет вернулся в Abu Dhabi, завершив первое в истории кругосветное путешествие без использования топлива. Этот полет стал не только технологическим прорывом, но глобальным символом потенциала чистой энергетики.

В день аварии самолет взлетел из аэропорта Stennis International Airport в штате Миссисипи для очередного тестового полета.

Во время миссии произошла катастрофическая потеря электропитания, приведшая к потере управления. После падения в Мексиканский залив аппарат был полностью разрушен. Точные причины инцидента выясняются в рамках официального расследования.

