Украинцам напомнили о дедлайне использования средств нацкешбэка

Финтех и Карты
Министерство экономики напомнило участникам программы «Национальный кешбэк», что накопленные средства нужно использовать до 30 июня 2026 года включительно. После этой даты неизрасходованные суммы автоматически вернутся в государственный бюджет, однако сама программа продолжит работать в обычном режиме.

К какой дате нужно потратить кешбэк

Средства, накопленные на картах Национального кешбэка, можно использовать до конца дня 30 июня 2026 года.
Все суммы, которые останутся неиспользованными после этой даты, вернутся в государственный бюджет.
При этом программа «Национальный кешбэк» не прекращает работу. Компенсация за покупку украинских товаров и далее будет начисляться и выплачиваться после 20 числа месяца, следующего за отчетным.
Кешбэк за апрель украинцы получат в конце мая и эти средства также нужно будет использовать до 30 июня.
Выплата за покупки, сделанные в мае, состоится уже в июле.

Какой размер компенсации предусмотрен

Участники программы могут получать:
  • 5% кешбэка за покупку продуктов питания, автотоваров, аптечной продукции, товаров для сада и огорода;
  • 15% кешбэка за непродовольственные товары, включая одежду, обувь, технику, игрушки, товары для хобби, отдыха и ремонта, а также отдельные продукты питания, среди которых сыры, макароны, овсяная и гречневая крупы.
Подробную информацию о размере компенсации можно найти на странице программы «Национальный кешбэк» или в приложении «Дія» с помощью сканера штрихкодов.
На что можно потратить накопленные деньги

Полученный кешбэк можно использовать на:
  • оплату коммунальных услуг;
  • оплату почтовых услуг;
  • приобретение продуктов украинского производства;
  • покупку лекарств и медицинских изделий украинского производства;
  • приобретение книг и другой печатной продукции;
  • благотворительные взносы, в том числе в поддержку ВСУ.
Как присоединиться к программе

Чтобы стать участником программы, нужно:
  • открыть специальную карту в одном из банков-партнеров;
  • выбрать карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях;
  • в приложении «Дія» в разделе «Сервисы» подключить карту для выплат «Национального кешбэка».
Кешбэк начисляется только за безналичную оплату товаров, участвующих в программе.
Ранее мы сообщали, что до 15 мая украинцам, участвующим в программе «Национальный кешбэк», нужно было выбрать банковскую карту в приложении Дія. Без этого система не сможет зачислить накопленные средства, а невыплаченные суммы могут быть аннулированы.
Светлана Вышковская
Редактор
