Украинцам напомнили о дедлайне использования средств нацкешбэка
К какой дате нужно потратить кешбэк
Какой размер компенсации предусмотрен
- 5% кешбэка за покупку продуктов питания, автотоваров, аптечной продукции, товаров для сада и огорода;
- 15% кешбэка за непродовольственные товары, включая одежду, обувь, технику, игрушки, товары для хобби, отдыха и ремонта, а также отдельные продукты питания, среди которых сыры, макароны, овсяная и гречневая крупы.
На что можно потратить накопленные деньги
- оплату коммунальных услуг;
- оплату почтовых услуг;
- приобретение продуктов украинского производства;
- покупку лекарств и медицинских изделий украинского производства;
- приобретение книг и другой печатной продукции;
- благотворительные взносы, в том числе в поддержку ВСУ.
Как присоединиться к программе
- открыть специальную карту в одном из банков-партнеров;
- выбрать карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях;
- в приложении «Дія» в разделе «Сервисы» подключить карту для выплат «Национального кешбэка».
